Efemérides: un día como hoy se promulga la Ley 1420 de educación gratuita y obligatoria en todo el pais

Es la piedra basal del sistema educativo en la Argentina. La norma ve la luz bajo el primer gobierno de Julio Argentino Roca, y con el impulso de Domingo Faustino Sarmiento. A partir de su sanción queda establecida la educación gratuita y obligatoria en todo el país.

1889 – WALL STREET JOURNAL. Se funda en Nueva York el diario de negocios The Wall Street Journal, el de mayor circulación en Estados Unidos, que lleva obtenidos 38 premios Pulitzer de Periodismo.

1958 – KEVIN BACON. Nace en la ciudad estadounidense de Filadelfia el actor Kevin Bacon, ganador de un premio Globo de Oro. Lleva filmadas 65 películas, entre ellas Footloose, Viernes 13 y X-Men: primera generación.

1970 – BECK. Nace en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el músico, cantante y compositor Bek David Campbell, ganador de seis premios Grammy y otros tantos MTV Music. LLeva grabados doce álbumes de estudio, así como varios sencillos no incluidos en sus discos y un libro de partituras

1989 – CARLOS MENEM. Asume la Presidencia de la Nación luego de la salida anticipada del radical Raúl Alfonsín en medio de una hiperinflación que se repetiría a fines de 1990. Menem fue reelegido en 1995, luego de la reforma constitucional que habilitó dos mandatos presidenciales consecutivos y la elección directa, entre otros cambios.

1990 – EDGARDO CODESAL. El árbitro mexicano sanciona un polémico penal con el que la selección alemana venció a la de Argentina por 1-0 a cinco minutos de concluir la final del Mundial de Italia ‘90. El penal lo ejecutó el delantero Andreas Brehme, con lo que Alemania ganó su tercera Copa del Mundo y se tomó revancha de la derrota por 3-2 en la final con Argentina en el Mundial de México ‘86.

2001 – ARGENTINA CAMPEÓN. La selección argentina sub 20 obtiene su cuarto campeonato mundial al vencer en la final a Ghana por 3 a 0 en la cancha de Vélez Sarsfield. El delantero Javier Saviola, con once goles, fue el goleador del torneo y ganador del Balón de Oro.

2006 – ANA MARÍA CAMPOY. A la edad de 80 años, muere en Buenos Aires la actriz y comediante hispano argentina Ana María Campoy, quien filmó 26 películas y actuó en más de un centenar de obras de teatro. Con 12 años, había debutado en el cine español, en la película Aurora de esperanza (1937).

2014 – BRASIL 1-7 ALEMANIA. La selección de Alemania golea por 7-1 a Brasil en partido de las semifinales del Mundial de 2014 disputado en el estadio Mineirao de la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Fue la peor derrota de Brasil en su historia y además cortó una racha de 39 años sin derrotas de los brasileños como locales en un torneo oficial.

2020 – DIA DE LA ALERGIA. Día internacional declarado por la Organización Mundial de la Alergia para concienciar sobre la importancia de la prevención de enfermedades alérgicas, así como de la búsqueda de tratamientos que mejoren la calidad de vida de quienes las padecen. Se calcula que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia.

