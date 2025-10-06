El 10 de octubre se realizará la elección de las candidatas a Flor de la Tradición en San Carlos

Con motivo de comenzar a palpitar tradición, el jueves 2 de octubre, en el Museo Histórico Fuerte San Carlos, en la Villa Cabecera, se realizó un desayuno de bienvenida para las candidatas a Flor de la Tradición y Clavel del Aire 2025.

En representación del Intendente Municipal, el evento con la presencia del Secretario de Gobierno, Sebastián Garro, así como otras autoridades municipales y representantes de centros tradicionalistas. También estuvieron presentes la actual Primera Paisana Provincial de la Tradición y Flor Departamental de San Carlos Martina Narváez, y la representante Flor Clavel del Aire, Luz Algaba.

Durante el desayuno, las participantes intercambiaron ideas y compartieron sus propuestas y tradiciones en un ambiente cálido y distendido. Posteriormente, se presentaron ante los medios de comunicación, mostrando su entusiasmo y dedicación a la cultura local.

El Secretario de Gobierno, les dio la bienvenida a las candidatas, les deseó el mayor de los éxitos y agradeció su participación destacando su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones y costumbres locales tan importantes para el departamento.

Las candidatas a Flor de la Tradición y Clavel del Aire 2025-2026

Martina Victoria González (18 años) del Centro Tradicionalista El Fortín Martina Garay (18 años) del Centro Tradicionalista Casas Viejas Agustina Aguirre (22 años) del Centro Tradicionalista La Celia Gemma Moreira (18 años) del Centro Tradicionalista 8 de Julio

La elección se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, donde las candidatas mostraran su habilidad y conocimiento sobre la cultura y tradiciones locales, a través de diferentes actividades.

Fuente: Prensa San Carlos