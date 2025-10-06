El 10 de octubre se realizará la elección de las candidatas a Flor de la Tradición en San Carlos

Con motivo de comenzar a palpitar tradición, el jueves 2 de octubre, en el Museo Histórico Fuerte San Carlos, en la Villa Cabecera, se realizó un desayuno de bienvenida para las candidatas a Flor de la Tradición y Clavel del Aire 2025.
En representación del Intendente Municipal, el evento con la presencia del Secretario de Gobierno, Sebastián Garro, así como otras autoridades municipales y representantes de centros tradicionalistas. También estuvieron presentes la actual Primera Paisana Provincial de la Tradición y Flor Departamental de San Carlos Martina Narváez, y la representante Flor Clavel del Aire, Luz Algaba.
Durante el desayuno, las participantes intercambiaron ideas y compartieron sus propuestas y tradiciones en un ambiente cálido y distendido. Posteriormente, se presentaron ante los medios de comunicación, mostrando su entusiasmo y dedicación a la cultura local.
El Secretario de Gobierno, les dio la bienvenida a las candidatas, les deseó el mayor de los éxitos y agradeció su participación destacando su compromiso con la preservación y promoción de las tradiciones y costumbres locales tan importantes para el departamento.
Las candidatas a Flor de la Tradición y Clavel del Aire 2025-2026
- Martina Victoria González (18 años) del Centro Tradicionalista El Fortín
- Martina Garay (18 años) del Centro Tradicionalista Casas Viejas
- Agustina Aguirre (22 años) del Centro Tradicionalista La Celia
- Gemma Moreira (18 años) del Centro Tradicionalista 8 de Julio
La elección se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, donde las candidatas mostraran su habilidad y conocimiento sobre la cultura y tradiciones locales, a través de diferentes actividades.
Fuente: Prensa San Carlos