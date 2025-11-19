El 20 de noviembre cierra la inscripción de artistas para la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa”

Bailarines, actores, músicos, artistas con discapacidad y las personas interesadas en participar como traspuntes y traspuntes utileros deberán ingresar en www.mendoza.gov.ar/cultura/ para acceder a la información general, instructivos y enlace, y así realizar las inscripciones según la categoría en la que deseen audicionar.

La Dirección de Vendimia y Producción Cultural, de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura Infancias y DGE, informa el inicio de inscripciones y audiciones de artistas aspirantes a participar en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, 90 cosechas de una misma cepa, con dirección Pablo Mariano Perri.

Información general

Cargos a contratar para la Fiesta Nacional de la Vendimia: Acto Central y repetición

Artistas seleccionados por audición:

300 bailarines/as folclórico/as (18 a 50 años)

22 bailarines/as folclóricos/as adultos (51 a 65 años)

22 bailarines/as con discapacidad (18 a 50 años)

143 bailarines/as contemporáneos/as y/o técnicas mixtas (18 a 50 años)

7 bailarines/as contemporáneos/as y/o técnicas mixtas (51 a 65 años)

190 actores y actrices (18 a 65 años)

16 actores y actrices con discapacidad (18 a 50 años)

48 músicos (18 a 65 años)

2 músicos con discapacidad (18 a 65 años)

10 acróbatas (18 a 65 años)

8 solistas

Artistas seleccionados por antecedentes:

10 jefes de boca

20 traspuntes

30 traspuntes utileros

3 traspuntes utileros con discapacidad

14 monitores

Monto del cachet establecido según cada categoría

Cachet módulo general de artistas actores, bailarines y músicos: $1.500.000.

Artistas solistas: $1.650.000.

Monitores: $3.000.000.

Traspuntes $1.125.000.

Traspuntes utileros: $1.200.000.

Período de inscripción de todas las categorías: Desde el 14/11/2025 al 20/11/2025 a las 12.59.

Modalidad de inscripción: a través del sitio oficial, Sistema SIGA (Sistema Integral Gestión Artistas)

Requisitos generales de inscripción:

Personas residentes en la provincia de Mendoza (excluyente)

Personas mayores 18 años cumplidos en el momento de la inscripción

Idoneidad para el cargo a concursar

Información importante

El sistema solamente admite una única inscripción por persona, sea cual fuere la disciplina o categoría.

Se sugiere leer previamente el instructivo de cada disciplina para conocer y disponer de toda la información y documentación que se le exigirá en el momento de realizar la inscripción.

Recuerde que los datos proporcionados en el formulario de inscripción tienen carácter de declaración jurada.

Una vez realizada la inscripción, deberán revisar el turno asignado para su audición según la disciplina que se seleccionó en el momento de inscribirse. Los turnos se publicarán en el sitio de internet institucional.

Fechas de audiciones

Audiciones de músicos y cantantes. Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: miércoles 26 al viernes 28 de noviembre 2025. Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Audiciones bailarines contemporáneos, contemporáneos adultos: sábado 29 y domingo 30 de noviembre 2025. Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc.

Audiciones bailarines folclore, folclore adultos y folclore discapacidad: sábado 13 y domingo 14 de diciembre 2025. Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Audiciones actrices, actores y acróbatas: sábado 06 diciembre 2025. Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Recepción carpetas de antecedentes traspuntes y traspuntes utileros

Presentación de ficha de inscripción, probanzas correspondientes y curriculum vitae: lunes 1 y martes 2 de diciembre 2025. Lugar: Sala Elina Alba Subsecretaría de Cultura, de 9 a 13.

Resultados de audiciones

Serán publicados a partir de las 16 en la página web institucional www.mendoza.gov.ar/cultura.

Músicos: 3 de diciembre de 2025.

Bailarines/as, actores/actrices, acróbatas, traspuntes y traspuntes utileros: 30 de diciembre 2025.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza