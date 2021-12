El 29 de diciembre se celebra el Día del Bromatólogo en honor a los primeros profesionales de esa ciencia

Estos especialistas se encargan del estudio de los alimentos.

La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos, su composición, sus propiedades, el proceso de fabricación y de almacenamiento y sus ingredientes. En una palabra es la que contempla que todo alimento que ingeris este en perfectas condiciones para evitar una posible intoxicación o la muerte.

Por eso, todos los 29 de diciembre se celebra el Día del Bromatólogo para conmemorar la labor de estos especialistas.

La efemérides está basada en el 29 de diciembre de 1976, día en que Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, se recibieron y convirtieron en los primeros licenciados en Bromatología de Argentina.

La graduación de estos hombres fue un momento importante en nuestro país debido a que la carrera se incorporó a la Facultad Nacional de Entre Ríos, y en 1986, se creó la Facultad de Bromatología.

Otras efemérides

1972 – Nace en la localidad londinense de Lewisham el actor británico Jude Law (David Jude Heyworth Law), uno de los más conocidos y respetados del cine de Hollywood. Entre sus numerosos papeles se destacan los interpretados en los filmes Inteligencia Artificial, Sherlock Holmes, Hugo y El gran hotel Budapest.

1965 – Nace en la ciudad de Garden Grove (California, EEUU) el cantante y guitarrista Dexter Holland, miembro de la banda de punk rock The Offspring, con los que vendió 70 millones de discos.

1944 – Nace en Buenos Aires el exfutbolista Norberto “Muñeco” Madurga, quien brilló como mediocampista en Boca Juniors en la década de los años ‘60.

Con el equipo «xeneize» disputó 201 encuentros y marcó 63 tantos.También jugó en la selección argentina.

1946 – Nace en el distrito londinense de Hampstead la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, quien alcanzó la popularidad con el lanzamiento del sencillo As tears go by, escrita por los “stones” Mick Jagger y Keith Richards.

1979 – Nace en la Ciudad de México el actor y cineasta mexicano Diego Luna, quien se destacó por sus papeles en las películas Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars.

1800 – Nace en la ciudad de New Haven (Connecticut, EEUU) el empresario Charles Goodyear, descubridor de la vulcanización del caucho que hizo posible la fabricación de neumáticos y de los primeros preservativos.

1877 – Muere en la ciudad bonaerense de Carhué, a la edad de 48 años, el jurisconsulto y político Adolfo Alsina, fundador en 1862 del Partido Autonomista y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868. Fue vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).

1968 – Con Manuel Giúdice como director técnico, Vélez Sarsfield gana el Torneo Nacional 1968, su primer título de Primera División, al vencer por 4-2 a Racing Club en el antiguo estadio Gasómetro de San Lorenzo. Fue el último partido de Humberto “Bocha» Maschio, figura de la “Academia” en la década de los años ‘60.

1990 – El presidente Carlos Menem sanciona el decreto 2741/1990, por el que indultó a cinco exmiembros de las “juntas militares” de la última dictadura que en 1985 habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad. El decreto, que entró en vigor el 3 de enero de 1991, también indultó a los generales Ramón Camps y Pablo Ricchieri, condenados por el mismo delito.