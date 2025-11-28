El 31 de diciembre vence el plazo para adherirse al Plan de Regularización de Edificaciones No Declaradas en Tupungato

El HCD mediante la Ordenanza 08/25, puso en marcha este plan que tiene por objetivo que todas las personas que posean construcciones sin declarar o fuera de norma puedan regularizar su responsabilidad legal y evitar sanciones futuras.

El 31 de diciembre vence el plazo para adherirse al Plan mencionado, quienes accedan deberán presentar la documentación técnica obligatoria, cumplir con los requisitos legales vigentes, abonar los aforos correspondientes sobre los cuales podrán acceder a un descuento en los recargos por multa.

Las vecinas y vecinos que tengan construcciones irregulares deben gestionar la regularización mediante un profesional idóneo -arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras entre otros- encargado de presentar los planos reglamentarios exigidos por el Código de Edificación departamental.

Además, tendrán que pagar las costas y sanciones establecidas según la superficie construida, presentar las Declaraciones Juradas del profesional responsable y del propietario, contar con Libre Deuda Municipal (si existiera deuda, se podrá cancelar al contado o gestionar un Plan de Facilidades).

El Plan permite cancelar aforos y recargos en hasta cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, favoreciendo así que más contribuyentes puedan regularizar su situación sin demoras.

Requisitos para Regularizar

Documentación Técnica

-Plano de relevamiento

-Detalle de superficie

-Ubicación de bocas sanitarias y eléctricas

Documentación Personal

DDJJ de profesional idóneo (ingeniero, arquitecto, maestro mayor de obras)

DDJJ de la/el propietaria/o

Libre Deuda Municipal

Costos según superficie

Hasta 150m²: aforo de edificación, sin recargo.

De 150 a 250m²:aforo de edificación + 30% sobre lo que exceda los 150m².

Más de 250m²: aforo de edificación + 70% sobre lo que exceda los 150m².

Asesoramiento y Consultas

La oficina de Obras Privadas brinda atención personalizada para resolver dudas sobre el Plan, de lunes a viernes de 7 a 14 h, en el Edificio Municipal (Belgrano 348). También se puede consultar telefónicamente al 2622 575807.

Fuente: prensa Tupungato