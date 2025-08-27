El Aero Club de Tupungato fue sede del primer encuentro provincial de aeromodelismo: estuvo presente el campeón Lucio Lannizotto

El aeromodelismo es una afición y un deporte que implica la construcción y el vuelo de aeronaves no tripuladas, conocidas como aeromodelos. Estos modelos pueden variar en tamaño, desde miniaturas hasta modelos casi del tamaño de un avión real. Para diseñar, construir y volar estos aeromodelos, se requiere un amplio conocimiento en diversas disciplinas, como la aerodinámica y la mecánica.

El sábado 23 de agosto se llevó a cabo en el predio del Aero Club de Tupungato el primer encuentro provincial de aeromodelismo, una jornada que reunió a más de 60 aeromodelistas provenientes de distintos puntos de la provincia. Los participantes desplegaron sus habilidades frente al público presente, ofreciendo demostraciones de vuelo que combinaron precisión, destreza y espectáculo.

La organización del evento estuvo a cargo de Frizon Marcelo, Cristian Cavallaro, Fabricio Baldo, Sérgio Oqui y Sebastián Oqui, quienes coordinaron las actividades y garantizaron el desarrollo exitoso del encuentro. La convocatoria logró reunir a clubes y aficionados en un espacio de intercambio técnico.

Entre los destacados de la jornada brilló Lucio Lannizoto, un joven piloto con experiencia en la modalidad IMAC, quien además ostenta el título de campeón Latinoamericano 2025 en Freestyle IMAC LATAM. Su participación fue celebrada por los asistentes, que reconocieron su talento y proyección internacional.

El evento también contó con la presencia de clubes como CAM, Álamo y El Nevado, que aportaron al encuentro diversidad de estilos y propuestas. Representando al departamento, se destacó la participación de Matías Gotardinni, consolidando el compromiso local con el desarrollo del aeromodelismo en la región.