El argentino Andy Muschietti dirigirá la próxima película de Batman, tras estrenar en las salas de Argentina y el resto del mundo el nuevo film sobre “The Flash”. El relizador llevará adelante otro proyecto de franquicia de superhéroes de DC Studios: “Batman: The Brave and the Bold”. Conoce los detalles.

Así lo confirmaron los presidentes de DC Studios, el director James Gunn y el productor Peter Safran, que dieron detalles de la noticia al sitio especializado estadounidense Variety.

“Vimos ‘Flash’ incluso antes de tomar las riendas en DC Studios, y supimos que estábamos en las manos no solo de un director visionario sino también de un gran fan de DC”, afirmaron sobre el oriundo del partido bonaerense de Vicente López, que tras dirigir “It (Eso)” (2017) e “It: Capítulo dos” (2019) pisa cada vez más fuerte en la industria de Hollywood.

La nueve película del hombre murciélago será un reinicio de la franquicia y atraerá a nuevos espectadores. A diferencia de ediciones anteriores, este film explorará la relación entre Batman y Robin. Será la primera vez que aparezca en pantalla el icónico compañero del superhéroe desde 1997, cuando Chris O’Donnell compartió pantalla con el Batman que encarnaba George Clooney.

“Es un filme magnífico -divertido, emotivo, apasionante- y la afinidad y pasión de Andy con estos personajes y este mundo resuena en cada cuadro. Entonces, cuando llegó el tiempo de encontrar a un director para ‘The Brave and the Bold’, realmente había una sola opción. Por suerte, Andy dijo que sí”, continuó la dupla, que también confirmó que Bárbara Muschietti, hermana de Andy y productora de todas sus películas, será coproductora de la cinta a través del sello Double Dream.

“Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios más inspiradores para embarcarnos en esta emocionante nueva aventura”, completaron. Hasta el momento el proyecto no tiene guionista, pero la película será uno de los proyectos más importantes del planeado relanzamiento de la franquicia cinematográfica de DC.

Esta estará basada en la versión de los cómics escrita por Grant Morrison, que imagina una “batifamilia” en la que el hijo biológico de Bruce Wayne, Damian, sirve como su Robin.

Fuente: Rating Cero