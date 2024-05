El artista sancarlino Bonaccorso y su encuentro con León Gieco: “Le di el disco, el vinito, flasheó”

El cantautor, ya radicado hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires, por medio de sus redes sociales describió cómo fue su encuentro con León Gieco. A continuación, te dejamos su hermoso relato.

“Terminamos el ensayo y el Ariel nos dijo: “che mañana sábado a las 18hs Las Madres le hace un homenaje a León en el ECuNHi, me avisó el Colo, el chabón amigo mío, el que dirige los pibes que tocan los tamborcitos ahí”. No había terminado de decirlo que ya estábamos organizando el día para llegar justo a esa hora. El tema era que, ese sábado, en lo personal, tenía muchas actividades así que me fuí acomodando para estar en el Espacio Memoria y DDHH a la hora del evento. Ese día corrí, no me iba a perder la oportunidad de conocerlo personalmente, ya había intentado un par de veces y todo había sido en vano. Las calles colapsadas hicieron que llegase a las 18:20. De más está decir que no había espacio en el auditorio, explotaba! Como pude me fui metiendo para verlo lo mejor posible”.

“El devenir se iba deslizando con hermosas anécdotas de su hermandad con aquellas mujeres que pedían justicia y, que en los momentos que sólo poquitas personas acompañaba, los más difíciles, él se animó a cantar junto a ellas, jugándose la vida, ¿cómo no cantar emocionados? Las Madres inquebrantables, eternas, a todas y todos se nos erizaba la piel, y cuando entonó “El Desembarco”, los rostros se inundaron con la lluvia”.

“En la multitud, parado, me dije que quizás este día sería otro que me quedaría con las ganas de conocerlo pero estaba disfrutando tanto de todo aquello, que ya nada me importaba. Que se yo…todo sucedió rápidamente, en cuestión de minutos, nos encontramos con el Ariel y sin muchas vueltas nos fuimos metiendo tras bambalinas, nos dijeron que no se podía acceder y de repente estaba hablando con él , le dí el disco, el vinito, flasheó! Le decía a todos los que estaban a nuestro lado que le encantaba la idea de un vino con un código que vincula al disco. Imagínese cuando él me propuso sacar una foto con el vino. En una de las fotos está el resumen”.

“Ayer confirmé lo que alguna vez dije: El único León que existe en este país es León Gieco”.