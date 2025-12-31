Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Banco Nación depositó dinero por error en diferentes cuentas: piden no usarlo porque en breve llegará el descuento

Según la principal entidad financiera del país, se trata de un “error técnico”.

Usuarios del Valle de Uco y de distintos puntos de la provincia y el país se despertaron con un depósito extra de dinero en sus cuentas bancarias.

Quienes recibieron estos haberes mayormente se desempeñan como empleados públicos y según la información a la que se pudo acceder, los montos depositados eran a partir de los 300 mil pesos y hasta los 700 mil. También había depósitos en dólares si el usuario tenía cuenta con este tipo de moneda.

Según la información oficial aportada, quienes recibieron estos depósitos, se les pide que no saquen el dinero de la cuenta, ya que en los próximos días se realizarán los débitos de forma automática, y quienes gasten ese dinero o lo retiren de la cuenta tendrán saldo en contra para los próximos cobros.

