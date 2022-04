El Banco Nación suspendió las transferencias de fondos desde BNA+ a cualquier CVU

Es de forma temporal y están trabajando para solucionarlo.

Si intentaste hacer una transferencia a algún CVU (Clave Virtual Uniforme) desde al APP BNA+ y no pudiste, no, no es tu cuenta ni tu celular. Desde el Banco Nación información que estas operaciones fueron temporalmente interrumpidas.

La decisión se tomó luego de que se detectara un error que permitía girar dinero sin que se descontaran los montos de la cuenta de origen.

La entidad bancaria explicó a través de un comunicado que “personal especializado se encuentra trabajando para restablecer rápidamente las transferencias a CVU”.

El BNA aclaró, además, que el resto de las operaciones se pueden realizar con absoluta normalidad tanto sea desde la BNA+, home banking, los cajeros automáticos, las sucursales y el resto de los canales.