El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

Don Nelsón, defendía los colores y el nombre del Stud Los Herederos, de San Rafael y a principio de agosto, fue diagnosticado con anemia infecciosa equina, una enfermedad que no tiene cura y, por ser altamente contagiosa para los otros ejemplos, la única solución es el sacrificio.

El ejemplar cuarto de milla, fue adquirido por Los Herederos a finales del 2024 y por sus grandes actuaciones durante el 2025, se transformó en el caballo más taquillero y destacado en el mundo de las cuadreras. El ejemplar de origen paraguayo, en las últimas 7 carreras que había disputado, resultó ganador y parecía ser imbatible en las distancias cortas. Luego de conocerse el diagnóstico de la enfermedad, finalmente el personal de SENASA, llevó adelante el sacrificio del animal.

Desde el Stud, lo despidieron con emotivas palabras: Morito, las palabras siempre quedarán cortas para explicar lo que nos transmitiste. Nos enseñaste a unirnos en un solo objetivo, a esforzarnos al máximo y correr como el mejor, solo una enfermedad sin cura pudo detenerte, porque en la pista nada ni nadie lograba hacerlo.

Tenías la nobleza de regalar la suelta dejando que los demás creyeran que la carrera estaba definida, pero cuando menos lo esperaban, con tus zancadas largas y firmes arrasabas con todo a tu paso y nadie te podía alcanzar.

Fuiste más que un caballo de carreras, fuiste un ser especial con un aura única que imponía respeto y encendía la admiración. Intimidabas a tus rivales, pero al mismo tiempo conquistabas el corazón de quienes tuvieron la fortuna de verte correr y de compartir contigo cada momento.

Hoy nos queda tu recuerdo, tu ejemplo de coraje y espíritu indomable. Don Nelson, querido morito, tu huella seguirá marcada en la historia y en el alma de quienes nunca te olvidaremos.

