El candidato Libertario Gabriel Sottile, propone que las universidades cobren a los estudiantes que se demoran en terminar la carrera

Gabriel Sottile, es candidato a diputado nacional para las próximas elecciones de octubre, por el Frente Libertario Demócrata, ayer por la noche en un programa emitido por la televisión provincial, propuso que la universidad no debe ser arancelada, salvo para aquellos que demoren más de la cuenta en concluir sus respectivas carreras.

El primer candidato por el espacio político que se desprendió de La Libertad Avanza, luego del acuerdo llevado adelante con el radicalismo, es un joven de 32 años, que tiene dos hijos, esta casado y se define como una persona conservadora. Católico, defiende la idea de la libertad, incluida la libertad de culto, como un valor de nuestro sistema.

Sotile defiende la gestión de Javier Milei y manifiesta que confía en él, aunque hoy no integren el frente con La Libertad Avanza. Esto el candidato lo ha explicado a partir de las diferencias que tiene con el radicalismo y con el inicio del armado político, donde en el 2023 en la provincia se obtuvieron más del 70% de los votos en el ballotage, sostiene que esa elección se gano por gente independiente que sumó a defender las ideas que representaban.

Ayer por la noche en el programa Séptimo Día, emitido por Canal Siete, el candidato del Frente Libertario Demócrata, sostuvo un debate con la candidata del Frente de Izquierda, Micaela Blanco y a la hora de que se lo acusara de querer arancelar la universidad, este mostro una propuesta superadora, expresando que es necesario un proyecto que permita la gratuidad, pero que si la carrera se extiende más de lo indicado, deberían empezarse a cobrar un arancel.

Es importante destacar que Gabriel Sottile, forma parte del espacio que lleva en el Valle de Uco a Gladys Rivas como candidata a concejal en Tunuyán, Boris Martin en San Carlos y a Franco Avogardo en Tupungato. El otro valletano que forma parte de la lista es Hugo Gottardini, quien encabeza la boleta como candidato a diputado provincial por el tercer distrito.