El cantante de Ke Personajes llenó un camión de juguetes y los regaló: “No saben la alegría que tengo”

Emanuel Noir entregó en barrios de Concepción del Uruguay un camión cargado de juguetes para los mas pequeños. El video.

Emanuel Noir, cantante del grupo de Concepción del Uruguay Ke Personajes publicó en sus redes un gesto que tuvo por el mes de las infancias. Se trata de un camión cargado de juguetes que repartirá en los barrios de Concepción del Uruguay.

No puedo explicar la felicidad que tengo. Se trata de la gente, de nosotros como seres humanos, de la sonrisa de un nene hoy en un barrio marginado. Es por ahí, esa es la escencia, de hacerle bien a otras personas, no de chapear un fin de semana en un boliche algo que no sos”, expresó.

También describió: “Sé real, sé humano. Digo siempre que para Dios somos un solo ser humano y necesitamos que a todos nos vaya bien, No se dan cuenta la alegría que manejo”, dijo Emanuel.

“Un camión lleno de juguetes para todos los gurises” dice Ema Nori en un video que se conoció hoy que muestra un camión cargado de cajas de juguetes.