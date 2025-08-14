El Centro de Salud de El Manzano estará abierto las 24 horas durante los festejos por el 17 de agosto

Contará con una ambulancia y personal médico de forma permanente.

Durante este fin de semana el Centro de Salud que funciona en el Paraje Manzano Histórico, funcionará 24 horas con guardias de 12 horas para el cuerpo de enfermeros y de 24 horas para médicos. Además, se contará con una ambulancia que permanecerá en el lugar durante todo el fin de semana.

“Todas las personas que asistan este fin de semana al paraje, sepan que el Centro de Salud, estará abierto 24 horas para cualquier tipo de emergencia”, explicó Paulo González Trigo, Coordinador de Salud en Valle de Uco.

Además, dijo: “sabemos que los más jóvenes para estas fechas suben al sitio para pasar estos días en carpa o cabañas y consumen alcohol, por eso es que queremos que sepan que el Centro de Salud va a estar abierto las 24 horas y si encuentran a una persona en una situación complicada por un exceso de alcohol u otro problema no duden en ir a pedir ayuda porque para eso se diagrama este operativo”.

“Los trabajos del personal comenzarán hoy, la ambulancia ya la tenemos apostada en el paraje y se extenderán hasta el domingo a última hora”, concluyó Trigo, Coordinador de Salud del Valle de Uco.