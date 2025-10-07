Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Centro Móvil de Información Judicial estará atendiendo en la Ciudad de Tupungato

El equipo multidisciplinario brindará asesoramiento en asuntos jurídicos civiles, penales, laborales, registrales, de familia, entre otros.

Mañana 8 de octubre el cuerpo de profesionales letrados facilitarán el acceso gratuito a la justicia en Tupungato de 9 a 12h, en la parroquia Ntra. Señora del Socorro (calle Belgrano y Monseñor Fernández).

El CMIJ es una asistencia inédita en el país, de la que participan el Poder Judicial, el Colegio de Abogados, el Instituto de la Mujer y los Municipios de la Provincia.

Este servicio funciona desde el año 2007 por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La atención surgió con la necesidad de proporcionar acceso a la justicia de la ciudadanía en condición de vulnerabilidad. Mediante sus recorridos pretende llegar a todas aquellas personas que por cuestiones de género, pobreza, etnia o discapacidad pueden ver dificultado el ejercicio de sus derechos.

Día, horario y lugar de atención

Miércoles 8 de octubre, de 9 a 12h, en la parroquia Ntra. Señora del Socorro.

