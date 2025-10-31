El Centro Preventivo Asistencial en Adicciones San Carlos invita a participar de talleres gratuitos de arte

La propuesta es gratuita e incluye todos los materiales. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

El Centro Preventivo Asistencial en Adicciones San Carlos invita a toda la comunidad a participar en los Talleres de Arte gratuitos, pensados como espacios de encuentro, expresión y acompañamiento a través de la creación artística.

Taller de Arte – Adultos

Tallerista: Flavia Churca

Día: Lunes

Horarios disponibles: de 15:00 a 16:00 horas h y de 16:00 a 17:00 horas

Taller de Arte – Jóvenes y Adultos

Tallerista: Thelma Agustina Martinelli

Día: Martes

Horario: de 15:00 a 17:00 h

Lugar: Centro Preventivo Asistencial en Adicciones San Carlos, ubicado en Bernardo Quiroga y Constitución, Eugenio Bustos, San Carlos.

Consultas e inscripciones: 2617 53-2088