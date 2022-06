El ciclista tupungatino Rodrigo Santana inició el año de competencias: dónde estuvo y dónde estará

En mayo corrió en Rivadavia en el “Campeonato Mendocino XCM” y a principios de junio participó en la “Fecha Única XCO” en el Parque Deportivo de Montaña de Ciudad.

De cara a la temporada de ciclismo 2022 uno de los integrantes del equipo de Ciclismo de la Municipalidad de Tupungato ya se encuentra en competición y en paralelo los demás integrantes no se quedan atrás; los ahora 7 pedalistas se encuentran en la pretemporada acondicionándose para lo que les depara el calendario de este año.

Tras un 2021 positivo para la reciente formación sobre ruedas, los deportistas no han descansado, sino más bien todo lo contrario, se han dedicado a alistar sus bicicletas y trabajar en su estado físico y mental.

En carrera

Quien ya se encuentra en carrera es Rodrigo Santana, que a pesar de haber sufrido una lesión de pelvis y tobillo en la última “Vuelta de Mendoza MTB” en la cual se consagró como ganador, ha continuado trabajando en sus próximos desafíos individuales y en conjunto, y asegura que se mantiene en controles kinesiológicos para cuidar su integridad física y no descuidar su rendimiento sobre la bici.

Ha participado ya en pruebas regionales: en mayo, en Rivadavia dijo presente en la apertura del “Campeonato Mendocino XCM” obteniendo el 4° puesto en la categoría Elite y a principios de junio participó en la “Fecha Única XCO” en el Parque Deportivo de Montaña de Ciudad, en Mendoza.

“Ha sido un poco difícil competir con el dolor, no pensarlo, porque quedan algunas secuelas incluso hoy en día y aunque no crean en el deporte de la bicicleta te bajas, como yo que me tuve que bajar dos meses, y pareciera que hace como dos años que no ando en bici” contó sobre su situación y refirió que hace 2 meses empezó su entrenamiento.

Desafíos por delante

Asimismo el ciclista de 43 años se prepara para próximas carreras, una de ellas la “Vuelta de Mendoza MTB” con fecha de inicio el 18 de junio. La primera etapa se disputará en el puesto La Salinita, en la zona de Barrancas. La segunda recorrerá los parajes de Valle del Sol y la pista de ski de Vallecitos, Luján de Cuyo. La tercera y última se desarrollará en la zona de El Carrizal, también en Luján.

Otro de los eventos deportivos que le deparan es el “Campeonato Argentino XCO-XCE-XCR” en la provincia de Catamarca, en Santa María, desde el 23 hasta el 26 de junio en el circuito conocido como “Sauces Sur” (o “Cerro de los Siete Colores”) de tipo Cross Country.

Más adelante participará en el “Campeonato Argentino XCM”, que tiene fecha para el 11 de septiembre en la provincia cordobesa, precisamente en La Falda e irá teniendo actuaciones en otras pruebas que combinadas con sus exigentes rutinas de práctica lo irán disponiendo para el desafío más importante para él del 2022: el “Campeonato Sudamericano XCM”, en la Rioja, Chilecito.

El tren celeste

En cuanto al equipo sobre ruedas de Tupungato, se encuentra en etapa de puesta a punto, haciendo foco no sólo en el entrenamiento sino también en el descanso y la alimentación para afrontar la temporada de pista y circuito que iniciará a mediados de julio y luego en septiembre para el inicio de la temporada de ruta.

Pero el tren celeste viene renovado, ha habido una reestructuración del conjunto dejando la formación con las siguiente figuras: Rodrigo Santana, Miguel Nebot, Jorge Rodríguez, Fausto Sevillano, Ulises Luna Flores; y se han incorporado oficialmente Ricardo Córdoba (de Luján de Cuyo) y Víctor López Veras (de Uspallata) que se pondrán la camiseta tupungatina.

En tanto a directores, en la técnica continúa el destacado ciclista Rubén Pegorín y en lo deportivo, el aficionado José Alberto Nebot.

Santana también aprovechó la oportunidad para agradecer a los sponsors que los han acompañado y continúan apoyándolos y expresó: “Los sponsors están algunos atravesando una situación económica complicada, este año no nos van a poder acompañar y estamos buscando sponsor para poder cubrir los gastos porque realmente son muchos y aunque no se vean son importantes y se entiende que sólo el Municipio no puede”.