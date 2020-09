El colapso del sistema en carne propia: vecina de San Carlos cuenta la odisea que vivió con su papá enfermo

La joven compartió su experiencia personal a través de las redes sociales para generar conciencia.

Teresa Molina es una joven oriunda de Guaymallén pero hace años que echó raíces en el distrito de La Consulta, San Carlos. Lamentablemente, hace días atrás le tocó pasar una difícil situación de salud con su papá y decidió contar en las redes sociales lo que vivió: el colapso del sistema de Salud en carne propia.

Si bien es de público conocimiento que Mendoza pasa actualmente por una situación sanitaria muy crítica, debido a la gran ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que hasta hace poco llegaba al 90% en el Gran Mendoza, Teresa explica que esa situación toma otra dimensión cuando se vive de forma personal.

En su relato detalla que al principio ella llevaba la cuarentena bien, solo que “muy estresada de laburar todo el día desde la computadora, cansada del encierro, extrañando horrores a mis amigos, las juntadas, las salidas ¡¡¡ir a trabajar!!!”

Pero luego de que su papá enfermó todo cambió y detalla el por qué: “Si me preguntas como la llevo ahora, tengo q decir que con mucho mucho MIEDO, TRISTEZA e INCERTIDUMBRE”.

La consultina por adopción relata que “desde el miércoles (2 de agosto) que estoy en la ciudad de Mendoza, porque mi viejo hacia días que no estaba bien de salud, tos, dolor de cuerpo, pero sin fiebre (hasta el miércoles que comenzó con fiebre) …el seguía andando, yendo a trabajar, etc (anda ponerle límites a un tipo de 73 años…) El miércoles se dejó llevar al médico, donde lo revisaron y le dieron amoxicilina, reposo absoluto, y la derivación para hacerse el hisopado. El jueves a la mañana le hicieron el hisopado, pero su estado fue empeorando, cada vez más agitado, con más dificultad para respirar…(hasta el martes no sabemos si es positivo). Ayer viernes, su estado empeoro, lo vieron en la clínica Santa Rosa, ya no saturaba bien, no podía ni caminar, y comenzó a perder la conciencia…de inmediato lo derivaron a internarse al Hospital del Carmen, porque él tiene OSEP”.

“Y acá comienza la odisea…llegar al hospital, con mi viejo que casi no podía sostenerse, desvariando de rato, porque estaba perdido, el puteando, porque quería mandar un mensaje, desde la calculadora…yo rogando que lo atendieran….Luego de 3 hs de esperar allí, de escuchar la cantidad de gente en la guardia por COVID, de cómo tosían, se quejaban del dolor, de los médicos y enfermeros corriendo, de los administrativos llamando a otros hospitales para saber cuántas camas disponían, para casos con COVID + y sospechosos de COVID, de la guardia llena, todos desesperados porque nos atiendan, las ambulancias afuera que llegaban y se estacionaban en al puerta para bajar a los pacientes, llegue a contar 6 ambulancias, que estuvieron más de 2 horas esperando que les dejaran bajar a los enfermo…créanme que nos exagero en nada…Viendo que la situación de mi viejo empeoraba, y no podían allí atenderlo, NO PODÍAN ATENDERLO PORQUE NO HABÍA LUGAR EN LA GUARDIA NI EN EL HOSPITAL, NO DABAN ABASTO LOS MEDICOS, ENFERMEROS Y CAMILLEROS. Decidí traerlo de vuelta a su casa, dejarlo al cuidado de mi vieja e irme sola a buscar un hospital que lo pudieran atender… en el Hospital Italiano, no tienen guardia respiratoria, el Hospital Santa Isabel de Hungría, no atienden por OSEP y TAMPOCO PARTICULAR (tener la plata para pagar particular, no te salva ni te ayuda en estos momentos)”.

El escrito continúa: “Como ya había pasado mucho tiempo y mi viejo seguía mal, leyendo revistas imaginarias, queriendo sacarse la camisa para ponérsela arriba de la campera, y demás cosas absurdas, (que espero luego poder reírme con el…) Comencé incansablemente a llamar a EMERGENCIAS DE OSEP. Después de casi 40 minutos me atendieron, a los 15 minutos estaba en mi casa la ambulancia, con la doctora, ¡que al verlo y escucharlo le diagnóstico y explico que tiene una neumonía, que estaba saturando muy bajo y que debido a eso era su pérdida de conciencia…que debíamos internarlo urgente! La doctora, que nunca supe su apellido, y actuó de una manera espectacularmente humana, con una paciencia increíble antes las preguntas que le hacía a mi viejo y las boludeses que este le contestaba…La doctora (a la cual le estoy por demás agradecida) estuvo aprox una hora desde la ambulancia, gestionando que lo aceptaran y esperaran en la guardia del Hospital del Carmen, ella sabía al igual que yo que no podíamos esperar más…que debían recibirlo urgente”

Luego de horas de desesperación, llegó la buena noticia de que en el Hospital pudieron darle un lugar: “Ante el OK del hospital, le colocaron oxígeno y suero en la ambulancia y se lo llevaron…apenas llego lo bajaron y lo comenzaron a atender, desde ayer a las 23 hs aprox, no pude ver más a mi viejo, no pude dejarle un bolso, mi viejo estuvo internado en el pasillo de la guardia del hospital 24 hs , porque no conseguían cama, habitación para trasladarlo…mi viejo sigue con oxígeno, no puedo ir a cuidarlo, acompañarlo, no puedo ir a hablar con los médicos, solo tenemos un tel, para llamar una sola vez al día de 12 a 14 hs para que nos digan cómo va su neumonía…y seguimos a la espera que nos digan si es COVID + o – (aunque la jefa de guardia de anoche y demás médicos que lo han visto, aseguran que es POSITIVO).

“Acá estoy en Mendoza, con mi vieja aislada, tratando de trasmitirle tranquilidad a todos, aunque por dentro estoy llena de miedo, aunque me estoy muriendo por ir a estar con mis hijos, que están al cuidado del mejor padre que les puede haber tocado…acá estoy deseando que, si leyeron hasta acá mi relato, tomen conciencia, tomemos conciencia…EL SISTEMA ESTA COLAPSADO, LOS HOSPITALES ESTAN LLENOS, SIN CAMAS, SIN PERSONAL, Y EL PERSONAL QUE QUEDA, ESTA TAN COLAPSADO COMO EL SISTEMA”

Por último, para cerrar su posteo en Facebook, Teresa hizo un llamado al gobernador y a todos los ciudadanos con un fuerte mensaje para tomar conciencia: “Siento que el gobierno no hizo un huevo y organizo y gestiono muy mal los tiempos y recursos para esta etapa de la pandemia, que era obvio que llegaríamos hasta acá, porque somos hijos del rigor, porque nos encanta transgredir las reglas, porque hasta que no te pasa no tomas conciencia. Para terminar, un pedido a nuestro gobernador Suárez, (por si por casualidad llegas a poder leer esto) VOLVÉ A LA PROVINCIA A FASE 0, date una vuelta por los hospitales, pásate unas horas en la guardia, anda mira a los ojos a los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud, date cuenta de que no dan más, que necesitan que frenes todo!! DÉJATE DE JODER Y PONE ORDEN, CERRA TODO, BARES, RESTAURANTES, GIMNASIOS TODOOOOOOOOOO (nadie se morirá por no poder salir a cenar afuera o por no poder entrenar, pero si se van a morir, cuando lleguen a un hospital y no los puedan atender a tiempo) ¡¡¡Viejo sé que sos fuerte, sé que vas a poder con esto…no aflojes!!!” cerró.