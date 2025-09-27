El Cuco Digital te regala entradas para “Melodías con Historia”, homenaje del Vera Peñaloza a Mercedes Sosa

El espectáculo contará con la participación de docentes y estudiantes del Profesorado de Música, la única carrera de este tipo en la región, quienes interpretarán una selección de obras que marcaron la trayectoria de la cantante.

Desde El Cuco Digital te vamos a regalar una entrada para que puedas disfrutar de la función que se realizará el jueves 2 de octubre en el Cine Teatro Real de La Consulta, y estará dedicada a la figura de Mercedes Sosa, una de las artistas más influyentes de la cultura popular argentina y latinoamericana, en el marco de los 90 años de su nacimiento.

Para participar, deberán seguir el paso a paso indicado en el flyer publicado en las redes sociales de El Cuco Digital. Los ganadores se anunciarán el martes y el miércoles deberán retirar su entrada en las oficinas del medio, de 10:00 a 12:00 horas.

