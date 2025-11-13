El Cuco regala entradas para los shows de Destino San Javier y Amar Azul en la Fiesta de la Tradición

Gracias al trabajo coordinado por la Municipalidad de San Carlos, este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el departamento se viste de fiesta para recibir la esperada Fiesta de la Tradición, un evento que reúne a grandes artistas nacionales y locales en el escenario del Neyú Mapú.

La jornada del sábado promete ritmo y alegría con la presentación estelar de Amar Azul, la icónica banda argentina de cumbia formada en 1989 en el partido de Tigre. Con más de tres décadas de trayectoria, Amar Azul se ha convertido en un referente de la movida tropical, con éxitos como “Cumbia nena” y “Yo me enamoré” que siguen sonando en todo el país. También se presentarán Los Chimenos y Sueños Cuyanos, aportando el sabor local y cuyano a la noche.

El domingo, el escenario recibirá a Destino San Javier, el trío tucumano que continúa el legado del histórico Trío San Javier. Formado por los hijos de los integrantes originales, el grupo fusiona folklore y pop con una propuesta moderna y emotiva. En 2019 se consagraron en el Festival de Viña del Mar, ganando como Mejor Intérprete y Mejor Canción. Junto a ellos, se presentará el Dúo Nuevo Cuyo, cerrando el fin de semana con identidad y raíces.

¡Sorteo de entradas!

Para que nadie se quede afuera, El Cuco Digital te regala entradas para asistir a esta celebración. ¿Cómo participar? Solo tenés que seguirnos en Facebook o Instagram , buscar la publicación del sorteo (fijada en el perfil) y comentar con quién te gustaría ir. Las personas ganadoras serán contactadas mediante un comentario en esa misma publicación y deberán enviar un mensaje privado confirmando que son los ganadores.

Importante

– Las entradas se retiran el sábado por la mañana.

– No se solicitarán datos bancarios ni de tarjetas de crédito.

– El contacto se realizará exclusivamente por redes sociales.

