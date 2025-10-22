Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 22, 2025

El Cuerpo de Infantería del Valle de Uco fue distinguido por su labor en distintos procedimientos realizados en la provincia

El premio fue entregado por parte la Dirección General de Investigaciones de la provincia.

En el marco de los 215 años de la creación de la Policía de Mendoza, el pasado lunes en el Parque General San Martín, se realizó un multitudinario que contó con la presencia del Gobernador  Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora Hebe Casado, la Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, el Jefe y Subjefe de Policía, Comisario General Marcelo Calipo y Comisario General Roberto Favaro.

En ese contexto, el Cuerpo de Infantería del Valle de Uco, fue distinguido por su labor realizado en diferentes intervenciones en Tunuyán, Tupungato, San Carlos y el resto de la provincia.

“El premio que recibimos es por el trabajo que venimos realizando en los diferentes allanamientos en Valle de Uco y en procedimientos masivos que se realizan en otros puntos de la provincia”, comentó uno de los integrantes de Infantería.

Además agregó: “El cuerpo de Valle de Uco, trabaja en todos los puntos de la provincia y además hace un trabajo muy destacado en lo que tiene que ver con las intervenciones para evitar usurpaciones y desalojos”.

Este premio también es por la labor realizada por el personal en eventos deportivos del Valle de Uco y a nivel provincial, con los partidos que juegan de local los clubes Independiente Rivadavia y Godoy Cruz”.

El premio fue entregado por el Dirección General de Investigaciones de la provincia de Mendoza.

