El cuerpo del cóndor hallado muerto en la ruta 40 no presentaba fracturas ni proyectiles

El animal llevaba muerto más de 20 días, por lo que los estudios no son concluyentes con relación a la causa de la muerte.

Hace unos días, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial encontró a orillas de la ruta 40, a unos 20 kilómetros al sur de Pareditas, un cóndor andino muerto. Al lugar llegó personal del Policía Rural, Guardaparques y Asociación SOS Acción Salvaje, quienes trasladaron el cuerpo del animal, para una necropsia, para averiguar la causa de la muerte.

En diálogo con El Cuco Digital, Eduardo Furlán, presidente de SOS Acción Salvaje, explicó que durante estos días se le realizaron algunos estudios al cuerpo del animal para tratar de averiguar las causa de la muerte. Sin embargo, los estudios no han sido concluyentes, ya que la muerte debió ocurrir hace más de 20 días, lo que ha deteriorado prácticamente todos los tejidos y restos de comida que pudo tener en el aparato digestivo. Lo que sí pudo comprobarse es que el animal no presentaba ningún proyectil en su cuerpo ni tampoco ningún hueso quebrado, lo que podría indicar que no hubo disparo, u atropellamiento.

“Estas son posibilidades, porque no se puede asegurar nada” expresó Furlán, y agregó “pero es posible que el animal haya muerto por causas naturales también”. Consultado sobre el avistaje de estas grandes aves en zonas del valle (alejados de la alta montaña), Furlán explicó que existen registros de avistaje de cóndores en los campos del sur sancarlino como también en la zona de La Salada. “Hay fotos y registro de cóndores volando en estos lugares, y también, aunque no llegan a hacer nidos, tienen “dormideros” en estas zonas” explicó el experto en fauna regional.