¡El deber nos llama! Muchos no trabajan, pero LO QUE FALTABA sigue firme y este viernes llega recargado! No te lo pierdas!

Este viernes feriado a las 20:00 horas, el canal de YouTube El Cuco Digital transmitirá una nueva edición de Lo Que Faltaba, el streaming del Valle de Uco que sigue firme en su compromiso con la comunidad. Con la conducción de los periodistas Jorge García y Abigail Romo reconocidos por su experiencia y carisma, el programa promete información relevante, entretenimiento y una mirada local con sello propio.

Durante la emisión, se presentará el profesor Rodrigo Hinojosa, quien compartirá una reflexión sobre el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.