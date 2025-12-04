El diputado Gustavo Cairo apuesta por el Proyecto San Jorge : “la minería para Mendoza es el comienzo del desarrollo”

Además, dijo que esto le permitirá a la provincia obtener ganancias de 400 millones de dólares por año y fuentes de trabajo para los mendocinos.

Tras la votación a favor por parte de los diputados para que se haga minería en Mendoza y a pocos días para que se realice la votación de los senadores provinciales, Gustavo Cairo, actual diputado y uno de los principales impulsores para que se realice minería en Mendoza, habló con El Cuco Digital.

“Cuando yo voté a favor de la minería en Mendoza, lo hice luego de hacer un estudio previo donde vi todo lo positivo y negativo que tiene el proyecto y concretamente creo que si damos paso a la minería, es hablar de desarrollo, más fuente de trabajo y una importante ganancia económica para la provincia, que va a permitir tener un gran avance en todos los aspectos“, comentó diciendo el diputado Cairo.

En ese contexto, destacó que: “Chile en la zona lindera con nuestra provincia tiene un gran oasis productivo de cerezas, ciruelas y producción de vinos y también minería; conviven los dos sin ningún tipo de inconveniente y gracias solo a la explotación minera en ese sector este país produce ganancias de 10 mil millones de dólares”.

“Este proyecto minero que se está discutiendo ahora para Mendoza, produciría al año unas 40 mil toneladas de cobre, lo que le permitiría a la provincia recaudar unos 400 millones de dólares al año”, puntualizó el diputado, Cairo.

“Con la minería los mendocinos hemos sido realmente bendecidos y tenerlo ahí y dejarlo en ese lugar por el fin de los tiempos me parece una verdadera necedad, ahora creo que tenemos la gran oportunidad de explotarlo y demostrar que la minería es posible en Mendoza”.

“Darle paso a la explotación minera en Mendoza, es mirar para adelante, apuntar al progreso y a una de las etapas más importantes de la provincia en materia de desarrollo; no tengo dudas de que dentro de unos años el pueblo de Uspallata (que en su mayoría está a favor) va a tener otra realidad por todo lo que se va a generar y eso luego lo vamos a ver en cada rincón de nuestra provincia”, finalizó Gustavo Cairo, diputado provincial.