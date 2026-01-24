Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 26, 2026

El Ejército informó de las tareas de apoyo en las zonas del país con desastres naturales. Videos

Las Fuerzas dan ayuda humanitaria, logística, y de asistencia y coordinación, entre otras.

En el marco de las acciones de protección civil y ayuda humanitaria, el Ejército Argentino
continúa desarrollando tareas de apoyo a organismos provinciales y nacionales en distintas
localidades del país, poniendo al servicio de la comunidad su capacidad de planeamiento,
organización, coordinación y control en situaciones de crisis, a través de la participación de
personal especializado y recursos disponibles para atender necesidades de la población.

En este contexto, unidades del Ejército llevaron adelante diversas actividades vinculadas al
apoyo al combate contra incendios forestales y la asistencia logística a brigadistas, en
coordinación con autoridades locales y provinciales.

En la provincia de Chubut, el Ejército Argentino despliega un importante esfuerzo en apoyo
a la lucha contra los incendios forestales. En Puerto Patriada (El Hoyo), efectivos del
Regimiento de Caballería de Exploración 3 realizan tareas de preparación de raciones
destinadas a los combatientes del fuego, con el fin de garantizar el sostenimiento y la
continuidad de las operaciones en terreno.

En otro frente, en el Parque Nacional Los Alerces, personal del mismo elemento ejecuta
reconocimientos aéreos que contribuyen a la toma de decisiones en el combate contra los
focos ígneos y participa del apoyo sanitario mediante la instalación de una carpa destinada
a la atención de brigadistas.

De manera complementaria, en el eje Esquel – Puerto Café, se desarrollan tareas de
transporte de combatientes y apoyo aéreo por medio de helicópteros UH-1H y Bell 407, estos
últimos equipados con helibalde. Estas acciones permiten ampliar la capacidad de respuesta
ante focos activos y facilitar el despliegue de personal en áreas de difícil acceso.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, la Fuerza, a través del Comando de la IXna Brigada
Mecanizada y en coordinación con el gobierno provincial, participa en la gestión de la crisis.

Los elementos dependientes de esta Gran Unidad de Combate brindan apoyo mediante la
elaboración y distribución de 300 raciones diarias en distintos puntos de la ciudad, y
permanecen en apresto para realizar nuevas tareas en apoyo a la comunidad.

Todas estas actividades reflejan el compromiso permanente del Ejército Argentino con la
comunidad, que actúa de manera subsidiaria y en apoyo a las autoridades civiles,
especialmente en situaciones que demandan una respuesta rápida y coordinada.

Por medio de estas acciones, la Fuerza reafirma su vocación de servicio y su capacidad para operar en
escenarios diversos, contribuye al bienestar de la población y fortalece el sistema de
protección civil.

(Información: Gacetilla, fotos y videos EJÉRCITO ARGENTINO/ Secretaría General del Ejército)

