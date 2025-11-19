Facebook X-twitter Youtube Instagram

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Fue diagnosticado con cuadriplejia luego de una fuerte caída en bicicleta en la zona del Alto Verde.

El pasado 6 de septiembre, en horas de la tarde el empresario de Tunuyán Juan Roth, se encontraba practicando ciclismo en una zona de senderos del Alto Verde, en el departamento de Tunuyán y en un momento dado sufrió una fuerte caída.

Producto del hecho, el empresario, que hasta ese momento se desempeñaba como presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, fue trasladado en un estado delicado de salud al hospital El Carmen, donde quedó internado en terapia intensiva luego de ser sometido a una cirugía.

A más de dos meses del terrible hecho, Roth logró salir del cuadro de gravedad y actualmente se encuentra internado en la Clínica San Andrés, de Mendoza, donde un grupo de especialistas trabajan en su recuperación.

“Hace tres semanas que ya se encuentra en esta clínica, ahora está  en pleno trabajo de rehabilitación, él se encuentra con un buen estado de ánimo y eso es clave para superar este momento ya que su procesos de recuperación es muy lento”, comentó un amigo íntimo.

Él está con un cuadro de cuadriplejia y hay un equipo de kinesiólogos y médicos de esta clínica abocados totalmente a la recuperación de Juan, trabajan toda la semana con el y ya se están empezando a ver algunos resultados que son muy alentadores”

Lo positivo de todo esto es que se encuentra con buen estado de ánimo y con ganas de salir de esto, así que los médicos están poniendo lo mejor de ellos para poder sacarlo de este cuadro, va a ser un proceso largo pero vamos por buen camino”, concluyó el amigo de Juan Roth.

