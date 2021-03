“El evento que dejó de ser una muestra para convertirse en toda una experiencia”

“Es un evento único en su especie y completamente independiente, logrando circuitos artísticos inéditos, donde el arte pictórico, escultórico, textil, fotográfico y musical, entre otros, dan paso a una muestra singular y de gran nivel”, resaltó el creador de esta movida cultural.

Experiencias Transiciones es una novedosa iniciativa que surge a mediados del 2019, que busca reunir distintas disciplinas de arte conjugándolas con degustaciones de vino. El fundador, Emanuel Suárez Herrera, artista plástico, actor y productor independiente, con una trayectoria en el Valle de Uco, en diálogo con El Cuco Digital decía lo siguiente:

Es un evento único en su especie y completamente independiente, logrando circuitos artísticos inéditos, donde el arte pictórico, escultórico, textil, fotográfico y musical, entre otros, dan paso a una muestra singular y de gran nivel. Como hacedor de dicha muestra propongo como objetivo principal ser puente para que artistas emergentes puedan tener un espacio de excelencia para exponer, brindando respaldo y apoyo al arte, a los/as artistas valletanos, fuisonándolos en una exposición conjunta con otros artistas de renombre en provincia.

Esta vez, en su 3ra edición de Experiencia Transiciones, ofrece degustación de vinos, muestra pictórica, escultórica, música en vivo, djs, modelado de esculturas en vivo como así también pintura en vivo. Se realizará los días 5 y 6 de marzo y comenzará a las 19:00 hs., finalizando a las 02:00 de la mañana. Dicho evento se llevará a cabo en Tunuyork, un gran patio crevecero, en km 6 ruta 92 de Colonia las Cosas, Tunuyán.

En pocas palabras Experiencia Transiciones es el evento tunuyanino que dejó de ser una muestra para convertirse en toda una experiencia, revalidando al arte y logrando así cambiar las ópticas de consumo y disfrute del mismo.

¿Cómo surge la idea?

La idea surge, más que nada, por algunas falencias o carencias con respecto a lo cultural o artístico independiente en el Valle de Uco. De repente, yo como artista plástico, actor y productor independiente, siempre vi esas faltantes en el Valle, no solamente acá en Tunuyán, sino también en San Carlos y Tupungato.

Entonces, como a mí también me pasó digo “bueno, creo que es hora también de batir las alas y moverme yo, por qué no”.

¿Esta idea la iniciás vos sólo?

Esta idea es completamente mía, se me ocurre a mí y en una primera instancia quien colaboró mucho conmigo y me respaldó muchísimo fue Sergio Osorio “el negro”. De repente con él nos sentamos de tanto de tanto a degustar unas copitas y charlábamos sobre el asunto y él, más que nada, fue uno de los que me agarró de la mano y me dijo “dale, te acompaño en esta idea”. Luego se suman a esta idea, Leandro Garbuio y Felipe Ipólito Martín, quienes estuvieron colaborando en algunas cosas. Y ahora, Alexandra Pérez Suárez, la nueva artista emergente del evento que expondrá fotografías me está dando una mano muy grande, junto a Juan Uberuaga, los tres llevamos a cabo Experiencias Transiciones 3ra edición.

¿Cómo te ha ido en las ediciones anteriores?

Al principio, las primeras que fueron de prueba, tuvieron linda aceptación, pero al ser un proyecto desconocido, mucha importancia no le daban. Pero con el paso del tiempo fuimos pisando firme, siempre decididos y queriendo también imponernos para revalidar al arte, darle otras ópticas, otro sentido, entonces a medida que nos vamos asentando cada año, tenemos mejor recepción y más público quiere estar presente en el evento.

¿Por qué experiencias transiciones?

El nombre nace porque yo estaba haciendo unas esculturas para la facultad y eran cinco cabezas momificadas en una transición de humano a cerdo, entonces por eso transiciones. Y experiencia, porque un amigo chef que estuvo en el primer circuito haciendo sus comidas, me dijo “che, más que una muestra esto tiene que ser todo una experiencia” entonces fusionamos experiencias con transiciones que era el nombre de las cinco esculturas con las que tenía que rendir en la universidad, entonces quedó Experiencia Transiciones y luego a esas esculturas las estuve exponiendo en la muestra en un principio.

¿Cómo pueden hacer los artistas que se enteren de este evento para participar en próximas ediciones?

Las puertas de Experiencia Transiciones están abiertas a distintos artistas en el Valle de Uco como en la provincia, ya sean artistas de renombre como artistas emergentes. Se pueden contactar conmigo por la página en Facebook “Experiencias Transiciones” o por la cuenta en Instagram @experienciastransiciones. Me pueden escribir ahí tranquilamente y claro que serán atendidos.

¿Se ofrecen degustaciones o ventas de comida?

Sí. El espacio, Tunuyork, ofrece bebidas y comidas y nosotros, Experiencias Transiciones, junto con la muestra, ofrecemos desde la apertura hasta las 20:30, una degustación de vinos El Vistaflorino. Un vino familiar de acá de Vista Flores, un vino valletano, como para seguir el hilo de hacernos el aguante entre valletanos, entre tunuyaninos, entre gente de acá de Mendoza, promocionado las cosas del valle.

¿Qué se van a llevar las personas de Experiencia Transiciones?

Justamente eso es lo que a nosotros nos importa. Al ser un circuito totalmente guionado, al ser una muestra diferente o inédita, cuenta con distintas cosas. Cuenta con música en vivo, con gustación de vino, con una muestra de escultura en vivo, de modelado de escultura en vivo a cargo de Alejandra Spano y Micaela Retamonti. Y bueno, no creo que se haya visto mucho, no es habitual ver mucho modelado de escultura en vivo, pintura en vivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, más que nada, generar un disfrute y llegarte al corazón con todas las cosas que hacemos, porque laburamos con muchísimo amor y muchísimo esfuerzo. Nosotros lo que necesitamos es que vos te vayas a tu casa diciendo “qué linda experiencia, que disfrutable fue y que ameno” más que nada. Lo que vos te llevás a tu casa, más que nada es la sensación de haberte ido satisfecho, de que no te faltó nada. En cuanto a lo sensorial tenés todo cubierto.