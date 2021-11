El famoso fitito y medio pasó por el Valle de Uco: la gran historia de “Los viajes de Coco”

@TeffyTello

Una travesía con desafíos y sueños.

Pablo Tannuré es contador público y Noemí Pérez Omodeo maquilladora y cosmetologa, ambos son compañeros de vida hace 13 años y ahora también decidieron ser compañeros de ruta ya que hace un tiempo tomaron “la loca” decisión de salir a recorrer la Argentina en un Fiat 600 y su tráiler, la mitad de otro Fiat 600.

Hace unos días visitaron el Valle de Uco, estuvieron precisamente en el departamento de Tupungato conociendo un poco sobre sus paisajes, cultura y disfrutando de los amigos que tienen en la región. Por tal motivo, El Cuco Digital decidió entrevistar a Pablo para saber más sobre sus vidas, los desafíos que afrontan en cada tramo y los sueños por cumplir en esta linda aventura que decidieron emprender.

-Pablo contanos un poco más sobre ustedes y ¿cuándo fue que salieron de sus casas a recorrer el país?.

Somos Pablo y Noemí somos de San Miguel de Tucumán estamos junto hace 13 años. Salimos de casa el 2 de octubre desde San Miguel hacia Buenos Aires, desde ahí nos fuimos hasta Ushuaia todo por Ruta 3 y de ahí emprendimos el regreso por la Ruta 40.

-¿Cómo surgió la idea de viajar en un Fiat 600?

La idea de viajar en un Fiat 600 ya es algo instalado en nosotros. El auto está desde que era 0 kilómetros en mi casa y hace unos once años que lo preparo al auto y lo tengo listo para poder viajar. Hemos viajado mucho siempre a lo que es el encuentro nacional del Fiat 600 Club que se hace en diversos lugares del país como Mendoza, Salta, Mar del Plata, Puerto Madryn, y Bariloche fue último, entonces estamos acostumbrados a viajar. El tráiler lo compramos el año pasado y lo empezamos a preparar porque teníamos en mente este viaje. Y bueno, el tráiler ha sido la sorpresa del viaje ya que llama la atención.

-¿Qué lugares ya han podido recorrer?

Hemos estado en Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca, Vietman, Carmen de Patagones, Las Grutas, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto San julían, Comandante Piedra Buena, Río Gallegos, Ushuaia y de ahí por la Ruta 40 pasamos por Calafate, Chaltén, Perito Moreno, Esquel, El Bolsón, Bariloche y luego subiendo pasamos por Chos Malal, Malargue, Mendoza, San Juan, La Rioja y actualmente estamos en Tucumán, hemos hecho una pausa para volver a nuestras actividades laborales hasta tanto podamos reorganizarnos para poder volver a salir y completar la Ruta 40.

-¿Estuvieron visitando el Valle de Uco también?

Sí, en el Valle de Uco estuvimos precisamente en Tupungato la noche del 7 y 8 de noviembre recorriendo la zona. Allí nos recibió la familia de Daniel Suñer que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa y nos hizo sentir como si fuéramos su propia familia. Gracias a él hemos tenido la posibilidad de conocer una finca de cerezas, hemos conocido un viñedo de un familiar y hemos pasado por el mirado, el Cristo Rey conociendo y disfrutando de la vista que tienen esos lugares. Además, llegamos justo la noche del aniversario de Tupungato, así que estuvimos en la plaza en la noche. Todo estuvo muy lindo y bonito. Teníamos ganas de quedarnos y seguir conociendo pero el tiempo nos apuraba y teníamos que volver para Tucumán.

En Tupungato

-Pablo, ¿cómo sustentan su viaje?

Este viaje que hemos hecho es el primero que hacemos para ver cómo se dan las cosas sin ir a un evento en particular. Nosotros lo hemos planeado y para eso hemos ahorrado durante toda la pandemia para tener un presupuesto y no estar con problemas económicos. Pero como es un viaje que mostramos muchos en las redes, la gente nos ve, nos contacta y les genera mucha alegría esta locura que nos hemos mandado hacer así que nos invitan a sus casas, nos invitan a comer, a dormir, a pasar momentos con ellos. Eso hace que en muchas ocasiones que nosotros teníamos pensado buscar algún alojamiento para descansar, hemos terminado durmiendo en gente que era desconocida y hoy por hoy, son grandes amigos. La verdad eso es una gran alegría porque hemos conocido muchísima gente en sus casas, hijos, parejas y ya ansiamos volver a estar con ellos o recibirlos si vienen a Tucumán. La parte del sustento básicamente fue con ahorros. Ahora estamos viendo si en el caso de YouTube ver si se puede llegar a generar un ingreso desde ahí, y por qué no dejar nuestra vida rutinaria y hacer trabajo remoto. Estamos viendo.

-¿Han tenido muchos desafíos que sortear en el camino?

Los desafíos en el camino fueron varios. Hay muchas zonas de difícil acceso, sobre todo lo que fue llegar al kilómetro 0 de la Ruta 40 fue un tramo muy complicado porque son 240 kilómetros de ripio que hay que hacer para llegar al lugar, y el camino no es bueno. Además, no hay casi tránsito por el lugar, no hay señal, si te pasa algo podes estar mucho tiempo esperando. Lo hicimos con cuidado y mucha prevención para que no nos complicara. Nos llevó casi todo un día hacer ese tramo en Río Gallegos. Y bueno, después hay otras zonas que el camino se complica por el mal estado. Vale aclarar que para llegar a Mendoza por la Ruta 40 desde el Sur tenemos unos 80 kilómetros de ripio que hay que hacer con paciencia y tranquilidad porque el auto se puede romper o se puede llegar a tener un accidente; entonces hay que tener cuidado, mucho ojo. Básicamente, esos son los desafíos. Pero hasta que no estás ahí no podés dimensionar qué tan difícil se hace cruzar por esos lugares.

Con el auto prácticamente no hemos tenido problema, hemos hecho casi 12.500 kilómetros y solo hemos pinchado una rueda. Se puede decir que mecánicamente no nos pasó nada. Solo se desoldó en una oportunidad la lanza del tráiler y lo pudimos solucionar en menos de 24 horas y pudimos seguir viaje. Los desafíos fueron más personales y físicos de estar arriba del auto y aguantar pasar por caminos complicados que problemas mecánicos.

-Ahora que cumplieron este sueño, ¿tienen en mente otro?

Bueno uno de los sueños era hacer este viaje y poder llegar hasta Ushuaia y volver por la 40 y lo pudimos hacer, solo tenemos una parte pendiente que completar por la Ruta 40. Pero el objetivo de todo viajero que vive en América es llegar a Alaska, vamos a ver si en alguna oportunidad de la vida podemos hacerlo. Siempre teniendo los pies sobre la tierra y pensando que Argentina tiene muchos lugares por conocer y recorrer así que podemos disfrutar mucho de nuestro país. Una vez que hayamos podido recorrer gran parte del país intentar salir del país. En la medida que se pueda conocer Chile, Bolivia, Perú. Ya tenemos invitaciones de Colombia, Ecuador para visitar pero vamos a ver como se van dando las cosas.

Pablo y Noemí

-De todos los lugares que han podido conocer hasta acá, ¿hubo alguno que les llamó más la atención que puedan recomendar para visitar?

Sí hay un lugar que nos llamó la atención fue todo el paisaje que está en la parte más dura que pasamos de la ruta que es entre Barrancas y Bardas Blancas donde están los 80 kilómetros de ripio duro, el paisaje acompaña y paga el precio de pagar por ahí. Es un paisaje casi jurásico con piedras volcánicas, con cañadones donde el río pasa abajo. Son lugares espectaculares que uno no puede dejar de conocer. Es duro llegar, no vamos a decir que es fácil pero estar ahí, te transporta a otro lugar la mente. Es algo que vale muchísimo la pena.

-La gente los está acompañando en sus redes sociales donde van contando sus recorridos.

Sí, las redes sociales que usamos son: Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como “Los Viajes de Coco”. Coco se llama el auto y como es quien nos hace viajar, le pusimos así a nuestras redes.

-Por último, Pablo si tuvieras que darle un mensaje a alguien que tiene ganas de salir a recorrer el país y no se anima, ¿qué le dirías?

A los viajeros que no se animan o no se deciden a salir, que se pongan una fecha límite y salgan, no importa si no llegaron a preparar todo o si hay algo que quedó pendiente, que salgan en el vehículo que quieran o tengan. Sin miedo y que estén tranquilo que siempre hay gente que te da una mano con lo que pueda, a veces hay gente que te entrega todo, hasta lo que no tiene, con tal de ayudar.