octubre 8, 2025

logo el cuco digital
octubre 8, 2025

logo el cuco digital

El “Frente por la Escuela Pública” ganó las elecciones del SUTE por amplia mayoría y Gustavo Correa será el nuevo Secretario General

En el Valle de Uco, al igual que en toda la provincia, logró imponerse por amplio margen la Lista Nº11, y de esta forma continúan gobernando las sedes locales del sindicato.  

Gustavo Correa, secretario gremial del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE) y también secretario general de la CTA de los Trabajadores en Mendoza, ha sido electo como nuevo secretario general del principal gremio docente de la provincia. Con este resultado, el oficialismo retiene el SUTE, y el peronismo mantiene uno de los principales gremios de Mendoza. Se trata de un triunfo del ala kirchnerista del peronismo gremial.

La lista vencedora, denominada “Frente por la Escuela Pública” o Lista N° 11 Azul Naranja-Celeste, logró imponerse en los comicios desarrollados este martes en las escuelas de toda la provincia. Según fuentes, la alianza justicialista ganó “por paliza con casi el 50% de los votos”.

La alianza de las listas Azul Naranja y Celeste ganó en los 18 departamentos, por lo que también conducirá todas las seccionales municipales. Además, las fuentes señalan que es la primera vez desde 2013 que una sola propuesta electoral logra retener la totalidad de los territorios.

Correa, quien antes era secretario adjunto del SUTE y secundaba a la titular saliente, Carina Sedano, la reemplazará en el cargo de secretario general. Sedano, por su parte, asumirá un nuevo rol como secretaria de Educación del sindicato.

El nuevo secretario general es un dirigente vinculado al kirchnerismo y camporismo mendocino, y cuenta con más de tres décadas de participación activa en la política interna de esa organización sindical, cumpliendo finalmente su anhelo de conducirla. El sindicato cuenta con aproximadamente 22.000 afiliados en toda la provincia.

A Correa lo acompañarán en la próxima gestión Denia Merelo, dirigente de la delegación San Rafael, como secretaria adjunta, y César Maturano, secretario general en Luján de Cuyo, en el área gremial.

La estrategia de campaña del oficialismo se centró en mostrar los logros de gestión. Correa había subrayado que desde que su espacio asumió la comisión directiva, el salario docente pasó de ser el tercero peor pago del país a ubicarse en el puesto 12 a nivel nacional. El objetivo de su nueva conducción es reposicionar el salario entre los cinco mejores, como lo fue en 2015.

Fuente: Diario Los Andes

