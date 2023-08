El Frente Unidos por Tunuyán no estará en la boleta de las próximas elecciones

Así lo confirmaron miembros del frente en medio del conflicto que mantienen con el candidato a intendente, Cristian Gottardini, quien dará declaraciones mañana.

Un fuerte conflicto se desató en el Frente Unidos por Tunuyán luego de que varios miembros acusaran a Cristian Gottardini, candidato a intendente, de no haber proclamado la lista a partir de su acuerdo con Cambio a Mendoza, quedando fuera de la contienda electoral por la intendencia. En una conferencia de prensa, varios miembros del frente manifestaron con dureza el enojo para con Gottardini al no haber llevado adelante los procedimientos formales para ratificar la lista departamental luego de haber obtenido casi el 10% de los votos y haber pasado las elecciones PASO.

“Un acto de fe que fue traicionado”, con esa contundencia se expresó Jorge Omar Palero, miembro del frente, quien además manifestó que Gottardini debía proclamar la lista el 15 de julio y no lo hizo debido al acuerdo que tiene y había manifestado con Cambio a Mendoza. Asimismo, Lucio Chávez, también miembro de Unidos por Tunuyán, expresó, sufrimos una traición, pero no sólo nosotros, sino del pueblo en especial, quienes nos votaron. También mencionó que se han hecho presentaciones en la Junta Electoral para que se investigue esta situación.

Por otro lado, el candidato a concejal en primer término, Marcos Avecilla, mencionó que recibió presiones por parte de dos personas cercanas a Gottardini para que renunciara a la candidatura a concejal. Asimismo, mencionó que tenía ganas de seguir, sobre todo porque había recibido el apoyo de la gente, pero que no estuvo en sus manos poder hacerlo.

¿Qué dijo Gottardini?

Por otro lado, Cristian Gottardini expresó que este viernes va a decidir si sigue como candidato, pero que le llamaba poderosamente la atención de que la conferencia de prensa llevada a cabo por parte del Frente Unidos por Tunuyán se hicieron en el local de Omar de Marchi, quien según Gotardini, apoya a Martín Aveiro y a la candidatura de Emir Andraos. Pero además, dichos miembros del Frente hoy se encuentran trabajando contra Alfredo Cornejo y él ya expresó su apoyo al ex gobernador. Dijo, a su vez, que “la decisión no es en términos individuales sino partidarios y los votos que se sacaron en las PASO deberían tener un sentido y ese sentido es ganarle al peronismo la intendencia”. Además destacó que él viene teniendo un “trabajo sostenido desde hace más de un año con Luis López y que la unidad de toda la oposición es la clave para sacar al peronismo kirchnerista de Tunuyán”.

¿Cómo sigue la situación?

Hasta el día de hoy, Cristian Gottardini no expresó públicamente la baja de su lista, pero no se encuentra proclamada, por lo que al momento de las elecciones, el Frente Unido por Tunuyán no se encontraría en la boleta única, donde sí estarán Emir Andrados por el peronismo y Luis López por el radicalismo.