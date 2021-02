El fuego devoró la precaria vivienda de una familia tupungatina: investigan si fue intencional

Este sábado por la noche, las llamas devoraron la casa de una familia en Costa Canal Zingaretti en el departamento de Tupungato.

Autoridades policiales en comunicación con El Cuco Digital comentaron que trabajan para determinar “qué fue lo que pasó y si fue intencional o no” ya que la dueña de la vivienda acusa a una vecina de haber cometido el siniestro.

La víctima del incendio dialogó con este medio y contó lo que le tocó vivir: “Por la tormenta grande que hubo hace tres semanas, mi casa se inundó. Mis hermanas se llevaron a mis hijos, yo me quedé con mi pareja para rescatar y limpiar lo poco que nos había quedado”.

“Yo me estaba quedando en casa de mi suegra y nos fuimos para allá con mi hermana a tomar mates. Se hizo la tarde noche y le digo a mis hijos ‘vamos a dormir a la casa’. Cuando veníamos por el callejón veía un fuego enorme, veía a la gente que se estaba arrimando y sale una vecina mía gritando y llorando. Empecé a correr y cuando llego veo a mi casa ardiendo en llamas. Entre tanto dolor, mis vecinos me querían ayudar a pagar el fuego pero lamentablemente no se pudo”, agregó apenada.

En cuanto a qué fue lo que sucedió, la mujer detalló: “Al lado vive una vecina que le molestaba mis hijos y entre tanta molestia, me dijo ’yo lo hice’. Mis vecinos se enojaron muchísimo y no podían creer que había hecho esto. Mucha gente dice que todo esto es mentira, yo jamás me aproveché de algo, con lo que tenía era feliz y me sentía cómoda. Esto no es mentira. Me quedé sin nada, mis hijos se quedaron con lo puesto. Ahora dos niños están en la casa de un vecino, los otros dos en la casa de mi hermana y yo acá, durmiendo de casa en casa. (…) Siento muchísimo dolor por mi casa, por mis cosas. Trabajo en la tierra, con lo que yo tenía era feliz y ahora no tengo nada y duele mucho”.

Cómo ayudar a la familia

Lamentablemente, las pérdidas fueron totales ya que el fuego avanzó rápidamente sobre las pertenencias de esta familia. Por lo tanto, quienes deseen colaborar con alimentos, ropa o calzado, podrán comunicarse al 2622-652182.