El futbol de San Carlos se expresó en defensa del agua en la ultima fecha jugada

Como se anticipó, ayer por la tarde el futbol de San Carlos se expresó con contundencia en defensa del agua.

Desde los grupos de vecinos que llevan adelante la defensa del agua, en contra del megaproyecto minero San Jorge, se había convocado a quienes asistieran a la fecha final del fútbol sancarlino, llevaran alguna insignia que expresara el apoyo a la lucha.

Es así que en las tribunas de ambas facciones pudieron observarse gotitas de agua o consignas que acompañan la lucha por la defensa del recurso hídrico.

En el mismo sentido, los jugadores de los dos equipos que llegaron con posibilidades de ser campeones ingresaron a la cancha con la bandera que expresa la lucha del pueblo de San Carlos y, en forma mancomunada, posaron para la foto.