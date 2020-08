El gesto de los vecinos que ayudaron en el incendio de una vivienda en Eugenio Bustos

La dueña destacó la solidaridad de quienes se acercaron a brindar la primera asistencia.

Este miércoles pasada las 15 horas, se incendió un departamento que pertenece a una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Centro del distrito de Eugenio Bustos, San Carlos. Por fortuna no hubo que lamentar personas heridas y los daños fueron parciales.

Las llamas se iniciaron en un sillón futón que estaba cercano a la vereda y los vecinos tuvieron un gran gesto brindando la primera asistencia.

“Un señor, que tengo que saber su nombre para agradecerle, se subió como superman al techo con baldes para intentar apagar el fuego”, contó Miriam, propietaria de la vivienda, en diálogo con El Cuco Digital.

“Los vecinos ayudaron con baldes, con mangueras, con matafuegos que tenían en sus casas. También este señor, que tengo que ubicar quién es, trepó el techo y empezó a echar agua”.

“Hay que recalcar la tarea de los policías que rompieron puertas para salvar mi casa. El accionar de la Policía, de los Bomberos y los vecinos, que si hubiese sido por ellos yo creo que pierdo todo”, agradeció y detalló: “La Policía se arremangó y entró a agarrar baldes, matafuegos, todo, cortaron la ruta”.

“De la nada empezó a arder este sillón porque yo unos minutos antes había salido a buscar una gata y no había nada, no estaba ni la gata y no había fuego tampoco. En teoría, pensamos nosotros, que alguien pudo haber tirado un cigarrillo a la pasada”, relató la mujer.

“Siempre pasan cosas feas y no se reconoce cuando hacen algo bueno. En primer grado yo tengo agradecer a mis vecinos y en segundo grado a la Policía y sus Bomberos y a la Municipalidad”, cerró.