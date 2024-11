El Gobernador Alfredo Cornejo anunció un plan de asistencia para más de 3.500 hectáreas productivas dañadas por granizo en Valle de Uco

El programa se desarrollará desde el ISCAMEN. La institución asistirá con oxicloruro de cobre a productores afectados por la tormenta del 20 de noviembre. De esta manera, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con el sector productivo y su pronta recuperación tras las adversidades climáticas.

En la tarde de este viernes, se desarrolló en Tupungato un evento por el 63° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT). Allí el Gobernador Alfredo Cornejo anunció un plan de asistencia para más de 3.500 hectáreas productivas dañadas por el granizo.

Estuvieron presentes en este evento la vicegobernadora Hebe Casado, los intendentes de Tunuyán Emir Andraos, el de Tupungato, Gustavo Aguilera; el de Ciudad, Ulpiano Suarez; el de Guaymallén, Marcos Calvente; el de Malargüe, Celso Jaque; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la titular del EMETUR, Gabriela Testa, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el diputado nacional Martín Aveiro; entre otras autoridades provinciales y municipales.

“La creación de empresas es clave para mejorar la situación”

Al comenzar su discurso, el Gobernador hizo referencia a la situación nacional al mencionar que el Gobierno busca promover un cambio económico significativo en Argentina, lo que, aunque esperanzador, conlleva cambios dolorosos y una transición difícil. Hay indicios de mejora, pero aún no son motivo de celebración. Se requiere apoyo del sector privado y político. “Hay un cambio de modelo económico con un signo totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a funcionar en la economía argentina. Y ese cambio, que es esperanzador para muchos de nosotros, cruje la actividad económica por todos lados”, sostuvo al tiempo que aseguró que “esos cambios son cambios dolorosos, son cambios muy relevantes, pero que son necesarios hacerlos y sostenerlos”.

Además, afirmó que “es necesario apoyarlos, en particular el sector privado y desde luego el sector político que acompaña esa orientación”. Y sumó que “hay incipientes números que indican que se está revirtiendo la curva de caída de la economía argentina, pero no hay nada para festejar todavía”, al tiempo que remarcó que “el deterioro social requiere tiempo para recuperarse y no se solucionará solo con más Estado, sino con empleo genuino, crecimiento e inversión. La creación de empresas es clave para mejorar la situación”.

El mandatario puso en valor el acompañamiento de la dirigencia gremial de Mendoza que estuvo presente en el aniversario de la Cámara de Tunuyán, al destacar el diálogo y las acciones en diversas actividades económicas.

Se busca mejorar la infraestructura y fomentar la inversión en energía y producción local. “Mendoza tiene escasos instrumentos de política económica como cualquier otra provincia. Sin embargo, estamos haciendo cosas que rendirán frutos en el corto, mediano y largo plazo si la estabilidad macroeconómica se consolida”, puntualizó y añadió que “en nuestra matriz productiva hay muchas actividades vinculadas a la producción de alimentos, a la producción de bebidas, y vinculadas al petróleo”.

En este sentido, el Gobernador remarcó que desde la Provincia se está reactivando la actividad petrolera y la producción de energía. Así, aseguró que “estamos incorporando inversión privada en la energía con riesgo empresario, y en las energías limpias como la solar y la hidráulica. Estamos encaminados a mejorar la infraestructura de caminos con repago en buena parte de nuestras rutas provinciales”.

Sobre el pedido de aumentar la riqueza del Valle de Uco promoviendo el turismo, especialmente a través del proyecto Cerro Punta Negra, el mandatario sostuvo que desde el Gobierno provincial se va a trabajar en ese plan para fomentar el turismo en la montaña y mejorar la educación para crear nuevos empleos en la región.

“Hacer este proyecto tiene una sinergia especial en la montaña. Hemos aprobado en la legislatura un plan de fomento a la montaña que incluye al Valle de Uco. Hay proyectos turísticos en esta región que pueden estar incluidos en este plan de fomento que acaba de aprobar la legislatura y envíe a la legislatura con iniciativa del Ente de Turismo. Estamos trabajando para que los efectores no hagan trámites turísticos en otros lados y lo estamos haciendo mancomunadamente con la Administración Municipal, con el intendente Andraos”.

El Gobernador también mencionó que en Tunuyán se realizan obras de cloacas y se planifica la cooperación entre municipios, destacando un clima de concordia política y la colaboración entre diferentes partidos, lo cual es positivo para el liderazgo y la sociedad.

“No vamos a aflojar en materia de obras” aseguró, y señaló que “hay un clima de concordia política en la provincia que yo celebro, agradezco y aliento. A los tres municipios del Valle de Uco trabajando juntos, de distinto signo político, es una gran noticia. Es alentador para el liderazgo que necesitamos y es un acto de grandeza que la sociedad necesita de sus dirigentes”.

El plan de asistencia a productores, en detalle

El Gobierno de Mendoza, a través del ISCAMEN, asistirá con oxicloruro de cobre a aquellos productores que se vieron afectados por las contingencias climáticas del miércoles 20, en especial a los de los departamentos de San Martín, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, que se vieron perjudicados por la tormenta granicera.

Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir enfermedades fúngicas y fomentar la pronta recuperación de los cultivos dañados. Los beneficiarios son productores que hayan realizado la denuncia correspondiente en la Dirección de Contingencias Climáticas y pertenezcan mayoritariamente a los departamentos de San Martín, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Comenzará a partir del próximo lunes 25 de noviembre. Se asistirá a 207 productores de San Martín y del Valle de Uco. En total, serán más de 3.500 hectáreas que recibirán asistencia.

Puntos de distribución y horarios

Delegación ISCAMEN Valle de Uco: Dalmau e Yrigoyen, Tunuyán. Horario: de 8 a 13.

Subdelegación de Irrigación San Carlos: Eleodoro Quiroga Oeste 269, La Consulta, San Carlos. Horario: de 8 a 13.

Delegación Este ISCAMEN: Chubut 140, San Martín. Horario: de 8 a 13.

Requisitos para el retiro de productos

Los productores deben presentarse con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del titular de la propiedad.

Fotocopia de la denuncia de daño emitida por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

En caso de enviar a un representante, se debe adjuntar autorización firmada y copia del DNI del autorizado.

Los beneficiarios serán contactados telefónicamente, según la base de datos proporcionada por la Dirección de Contingencias Climáticas.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.