El Gobernador disfrutó la película Historias de Vendimia desde la Nave Cultural

El Gobernador Rodolfo Suarez llegó cerca de las 22 a la Nave Cultural para disfrutar desde los jardines de la emisión de la película Historias de Vendimia, allí estuvo acompañado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Minutos antes, el mandatario provincial estuvo en la Enoteca desde donde vivió la previa de la emisión y brindó una entrevista a las conductoras de la transmisión oficial, Gisela Campos y Catalina Aragona. Durante el diálogo estuvo acompañado de la reina nacional de la Vendimia, Mayra Tous y la virreina Maria Eugenia Serrani.

Durante la entrevista, el Gobernador explicó: “Han trabajado todos los artistas que tradicionalmente trabajaban en la vendimia con directores. Hemos llevado la Vendimia al mundo porque necesitamos turistas y los turistas no pueden venir entonces tuvimos que salir nosotros al mundo”.

La Vendimia al mundo



“Hemos estado en Uruguay, en Francia, en Londres en distintos puntos del país, en las provincias, en Buenos Aires. Siempre rescatando nuestra fiesta máxima, nuestra tradición dentro de la modernidad, obviamente en estas situaciones extraordinarias porque todos queremos volver al Teatro Griego, volver a nuestra fiesta a la gente a la gente en los cerros”, agregó el Gobernador.

Sobre como nació la idea de hacer esta Vendimia virtual, el Gobernador aclaró: “En estos tiempos donde la pandemia afecta a tantos trabajos le di la instrucción a la ministra de Cultura de que hagamos la fiesta, quiero destacar que ha hecho un esfuerzo enorme. Mucho más que si estuviéramos en el Teatro Griego”.



“Yo les aseguro que nos vamos a emocionar con la película. Cada uno en su casa tomándose un vinito con su familia va a emocionarse, va a recordar otras vendimias, va a escuchar nuestra música que estamos extrañando en esta época, nuestra marcha vendimial todas esas cosas que nos hacen tan bien”, resaltó Suarez.

Sobre la promoción de Vendimia al mundo, el jefe del ejecutivo provincial dijo: “Como capital nacional del vino estamos difundiendo esta fiesta virtual y en la medida que difundamos generamos empleo. Mi obsesión es que haya más empleo y menos pobreza”.

El importante rol de las reinas nacionales

En referencia al trabajo de las reinas nacionales, Rodolfo Suarez comentó: “Les tocó el año más difícil que podíamos imaginar porque hubo poca actividad. Ambas son muy calificadas para difundir a Mendoza, así es que nosotros tomamos la decisión de que siguieran un año más ante la incertidumbre que no sabemos qué va a ocurrir, espero que puedan trabajar y difundir a Mendoza durante este año que lo hacen tan bien”

El contacto con las autoridades de Uruguay en la previa

Sobre el contacto virtual que tuvo previamente en la Enoteca, el Gobernador dijo: “Realmente es un acontecimiento muy importante porque se encuentra la vicepresidenta y el embajador de Uruguay, el intendente de Canelones que nos están visitando de forma virtual, van a ver la película, y eso es porque estamos difundiendo a nuestro país a través de distintas plataformas de vendimia y eso”.



“Estamos aprendiendo para recibir turistas cuando se pueda, todos saben que estamos haciendo un fuerte pedido para que comience a haber tránsito desde Chile o Bolivia lugares desde donde pueda venir gente. Hemos propuesto que aquellos que estén vacunados más un test de PCR puedan venir a Mendoza, eso sería genial para el comercio y para los hoteles”, sentenció Suarez.

Finalmente, el Gobernador dijo que “en algún momento el mundo va a comenzar a movilizarse. No todo el mundo puede estar encerrado permanentemente, no puede haber cuarentena, porque tampoco los países pueden estar así para siempre”.

Una reapertura paulatina del turismo



“Mendoza tiene que estar preparada. Con el Turismo interno hemos aprendido como atender a la gente, mantenemos los casos en una línea estable pero esto no ha terminado. Nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir manteniendo el cuidado, el barbijo, el distanciamiento, el lavado de las manos para que la economía pueda seguir funcionando porque hay gente que si se queda en su casa su familia no come así que mucha conciencia para todos”, cerró Suarez.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza