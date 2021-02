El gobernador Suarez sobre el regreso a clases: “Este martes damos inicio al ciclo lectivo”

Así lo expresó el mandatario en el marco del acto por el 150° aniversario de Las Heras. En conferencia de prensa también hizo referencia a la relación con el Gobierno nacional y al manejo de la pandemia en Mendoza.

El gobernador Rodolfo Suarez, el vicegobernador Mario Abed, y el intendente Daniel Orozco, encabezaron el acto protocolar por el 150° aniversario del departamento de Las Heras. También asistieron los legisladores nacionales, Alfredo Cornejo y Julio Cobos, e intendentes mendocinos.

Bajo la lluvia, la actividad se realizó en la renovada plaza departamental Marcos Burgos, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas para presentar las obras del casco histórico del departamento.

“Esta celebración me hace recordar mis días de intendente y la importancia de recuperar espacios públicos para los vecinos y vecinas, porque este es un lugar de encuentros y de disfrute”, remarcó el gobernador al comenzar su discurso. Y agregó: “Y mucho más en este departamento sanmartiniano, con ese espíritu que tenemos que rescatar de la tolerancia, del respeto, de la unidad, de dejar las grietas de lado para trabajar todos juntos en hacer Las Heras mejor. Daniel (Orozco) ya lo está haciendo muy bien, y está transformando no solo el casco urbano, sino también cada uno de los distritos”.

Visita del presidente Alberto Fernández a Chile

En conferencia de prensa, Suarez declaró: “Me resulta difícil tener una opinión de algo inexplicable. Me enteré por los diarios una vez que estaban allá, y escuché algunas declaraciones del Embajador diciendo que yo no había pedido ir, y uno no va a pedir por algo que no conoce que se va a hacer. No tenía ningún tipo de conocimiento. Nadie se comunicó conmigo”.

“Esas son las cosas que tenemos que dejar atrás en la Argentina. Nosotros, desde el Gobierno de la provincia trabajamos de forma permanente con Migraciones, y con Aduana”.

“Creo que al Gobierno nacional no le gusta la postura que hemos tomado en muchos temas, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en decir las cosas como son. Quizás en alguna reunión se iba a decir que el manejo de la pandemia en Mendoza fue distinto, y no querían escuchar eso”.

“Si bien esto no ha terminado, no quiero cometer los errores nacionales de festejar los goles antes. Eso no hay que hacerlo nunca”.

“Todo esto es gracias a los mendocinos y mendocinas, al esfuerzo que podemos mantener una meseta. Es gracias a la conciencia social. No hay otra explicación. Así podemos mantener la economía y que cada familia pueda llevar el sustento a su hogar”.

Vuelta a clases

“Estamos trabajando mucho en los establecimientos para ponerlos a punto. Hay un deterioro de un año de estar cerrados, pero este martes damos inicio al ciclo lectivo en esa reunión tradicional con los supervisores”.

“Estamos trabajando de manera intensa para empezar las clases en Mendoza”.

Coronavirus

Suarez sostuvo, nuevamente, que el avance o retroceso en nuevas medidas “depende del porcentaje de positividad y de la respuesta del sistema sanitario provincial”.

Nuevo casco histórico de Las Heras

Una fuente, con agua iluminada por las noches que surgirá directamente del piso, será la principal atracción estética, ofreciendo frescura y color a todo el espacio.

La otra gran novedad es el patio de juegos para niños. Un cuarto de la nueva plaza ha sido destinado a la diversión de los más chicos, con un mobiliario colorido y ergonómico sobre una superficie de césped sintético de última generación.

La tercera atracción es la nueva iluminación. Medio centenar de luces led y torres de seis reflectores, acompañadas de la renovación del embaldozado de la plaza, de las aceras perimetrales y las que rodean los antiguos edificios, le darán una presentación inigualable al conjunto del casco histórico, mejorando el frente de los numerosos comercios de la zona.

Los enamorados también tendrán su lugar para dejar sus “candados de amor eterno” y los recién casados tendrán su espacio para la clásica foto.

El mobiliario de la plaza ha sido pensado para que la familia y los amigos pasen un buen momento. Mesas con pequeños bancos para conversar, disfrutar de un juego, tomar mate o compartir una merienda, además de los clásicos bancos de plaza para relajarse.

El saneamiento del arbolado y el rediseño de los jardines con un nuevo sistema de riego por aspersión, garantizarán vitalidad y belleza a la vegetación.

La remodelación que se inaugura en Las Heras, es sin duda un reflejo del carácter de sus vecinos, del espíritu sanmartiniano que les permite soñar, aún en tiempos adversos.

Ficha con puntos

La obra incluirá la inauguración de la plazoleta Tamarindos, ubicada en uno de los puntos más concurridos de la zona céntrica.

También se renovará el Paseo de la Mujer, paso peatonal entre la plazoleta Tamarindos y la calle Roque Sáenz Peña.

La Escuela Gregorio Las Heras, uno de los edificios históricos, luce con nuevas rampas, barandas e ingreso.

Fuente: Prensa Gobierno Mendoza