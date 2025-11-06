Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Gobierno abrió las inscripciones para poder ingresar al Servicio Penitenciario

Se podrá enviar la documentación hasta el 2 de febrero del 2026.

El Servicio Penitenciario de Mendoza da inicio al proceso de inscripción correspondiente a la Convocatoria de Aspirantes para Agentes del escalafón de Seguridad, cohorte 2026, promoción LXV. La modalidad es por internet, completando un formulario digital, a partir del lunes 10 de noviembre.

Quienes queden seleccionados podrán acceder a una beca mensual, destinada a cubrir gastos de traslado, materiales educativos y otros costos asociados al cursado.

Para ello, los postulantes deberán subir la documentación solicitada. La posterior selección consta de instancias de aptitud física y psicológica, entre otras. Una vez terminado este proceso, quienes hayan aprobado las distintas fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente seis meses

Se realizan de manera virtual ingresando en https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/seguridadyjusticia/servicio-penitenciario/

Documentación requerida

Pág. 1 – DNI frente y reverso
Pág. 2 – Constancia de CUIL (www.anses.gob.ar/consultas/constancia-de-cuil)
Pág.3 – Partida de Nacimiento actualizada (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/partidas-digitales/)
Pág. 4 – Certificado Analítico de Estudios Secundarios, definitivo y legalizado. (Poder Judicial)
Pág. 5 – Certificado de Antecedentes Penales (www.mendoza.gov.ar/servicios/gobierno/certificado-de-antecedentes-penales/)
Pág. 6 – Certificado médico de aptitud para test físico, indicando estatura. Mínimo exigido: 1,55 metros.
Pág.7 – Constancia de Junta Electoral (www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/registro-de-infractores)
Pág. 8 – Constancia Juicios Universales (www.jus.mendoza.gov.ar/juicios-universales)
Pág. 9 – Constancia Registro Deudores Alimentarios (www.jus.mendoza.gov.ar/deudores-alimentarios)

Pág. 10 – Currículum Vitae con foto actualizada.

