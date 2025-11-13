Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 13, 2025

logo el cuco digital

El Gobierno de la provincia aprobó los fondos para la construcción de la nueva estación Transformadora en Valle de Uco

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además, se ampliará la Estación Transformadora Capiz. Estos proyectos aumentarán la capacidad de distribución de energía en la zona.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicó el decreto 2341 en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprueba el Convenio Específico de Asignación de Recursos con el FOPIATZAD (Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zona Aisladas y Zonas a Desarrollar) para la ejecución de la construcción de la Estación Transformadora (ET) Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz, con una inversión de USD 61.712.833,00.

La obra, financiada con los Fondos del Resarcimiento Decreto Nº 2074/24, contempla la construcción de una nueva Estación Transformadora, denominada «ET Capiz 220/132 kV», que ampliará significativamente la capacidad de distribución de energía eléctrica en la zona. Esta nueva estación junto con la ampliación de la estación existente en Capiz, mejorará la conectividad y la calidad del servicio eléctrico, asegurando que los hogares y las empresas puedan contar con la energía que necesitan para seguir produciendo y creciendo.

Beneficiará a 150.000 habitantes del Valle de Uco y permitirá desarrollar nuevos proyectos productivos y residenciales. La Estación Transformadora se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red nacional de transporte eléctrico, a través de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV entre Agua del Toro y la Estación Transformadora Cruz de Piedra. Además, se construirá un tramo adicional de LAT de 220 kV abriendo la LAT de 220 kV entre Los Reyunos y Gran Mendoza con el objetivo de fortalecer la interconexión regional.

La apertura de sobres para conocer las ofertas técnicas y económicas será el 4 de diciembre de 2025.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO