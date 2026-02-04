Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Gobierno nacional aumenta el control sobre billeteras virtuales y el ingreso de dólares del exterior

Se pretende aumentar el control sobre la trazabilidad del dinero que ingresa al país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que los controles a las billeteras virtuales serán más estrictos, especialmente en aquellas de uso internacional en las que se opera con monedas extranjeras o cripto. El objetivo general es reducir las zonas grises, donde se movían ingresos en el exterior del país sin ningún tipo de control fiscal.

Uno de los efectos más esperados de esta medida es la mejora en la capacidad de control y trazabilidad del dinero que ingresa al país, sea cual sea la moneda con la que se opera. Las finanzas de los freelancers se verán afectadas, ya que deberán declarar obligatoriamente todos sus ingresos.

La nueva medida de ARCA

Esta medida se encuadra en el intercambio global de información fiscal con Estados Unidos, Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto permitirá que ARCA refuerce el control fiscal sobre las plataformas extranjeras que usan los freelancers para cobrar en moneda extranjera fuera del país.

La supervisión y el intercambio de datos se apoyan en la Resolución General 5804/2025 de ARCA, el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea, que establecen nuevos estándares de control fiscal internacional.

Los cuidados que se recomiendan

Los cuidados que se recomiendan pasan por declarar correctamente los ingresos en dólares y cripto, ya que deja de ser una opción y las billeteras virtuales quedan bajo observación permanente.

El alcance de la medida no se limita a operaciones financieras tradicionales, sino que también incluye criptoactivos y servicios de pago electrónico. Entre las billeteras virtuales que recibirán más controles se incluyen Wise, Payoneer, PayPal, Revolut, Skrill, entre otras.

Fuente: Ámbito Financiero  

