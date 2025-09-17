El Gobierno nacional busca eliminar el régimen de “zona fría” que beneficia a usuarios de gas de Mendoza

La norma fue sancionada durante el 2021 y esta quita afectaría a más de tres millones de usuarios entre Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El objetivo del Poder Ejecutivo Nacional es modificar radicalmente el régimen de dicho subsidio en el país. La iniciativa prevé la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, una medida implementada en 2021. Si obtiene el visto bueno del Congreso, se excluiría de este beneficio a más de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los últimos años.

Frente a ese escenario, la eliminación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde se registran un clima templado en los inviernos. En estas últimas zonas, la cobertura había generado una ampliación significativa en la cantidad de beneficiarios. Ahora dependerá del Congreso la aprobación de este ítem.

En detalle, el artículo 72 del proyecto de ley establece: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”. Esto implica que, bajo la administración de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021.

Como consecuencia, el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como planteaba el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002. El informe de la consultora Economía y Energía señala que 4,2 millones de usuarios acceden actualmente a algún subsidio por Zona Fría, y que el 72% de ellos reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Nuestra provincia exhibe una temperatura promedio igual a la media nacional (15,5), mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe superan ese registro térmico. En contraste, las provincias patagónicas, que enfrentan las temperaturas más bajas, concentran solo el 17% de los beneficiarios del sistema.

Bajo la lógica del Gobierno, la ampliación a zonas templadas desvirtuó el objetivo original del régimen, que durante casi veinte años priorizó regiones de bajas temperaturas y menores ingresos. Con la propuesta actual, el acceso al beneficio y su financiamiento quedarán redefinidos.

Un medio especializado detalló que, tras la derogación de artículos clave del régimen, los subsidios estarían focalizados en hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe: aproximadamente un millón de viviendas conservarán el descuento del 50%, según la norma de 2002.

Fuente: Diario Los Andes