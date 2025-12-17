El Gobierno nacional pretende que el Congreso Nacional apruebe de forma rápida el Presupuesto 2026

Después de dos años sin presupuesto, el Gobierno nacional buscará, con el acompañamiento de bloques afines aprobar la pauta presupuestaria para el 2026.

El oficialismo llega con un escenario favorable a la sesión especial convocada para este miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados, en la que buscará aprobar la media sanción de tres proyectos clave: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Tras haber logrado dictámenes de mayoría en comisión, el Gobierno intentará consolidar en el recinto su fuerza como primera minoría de la Cámara baja con 95 diputados, un número que alcanzó luego de las elecciones de octubre.

Según consta en la nota de la convocatoria, la sesión marcará la primera reunión del período de sesiones extraordinarias y es el momento elegido por el oficialismo para exhibir el reordenamiento político del Congreso a partir del 10 de diciembre. Luego de roces provocados por el traspaso de legisladores del PRO al bloque libertario, la bancada amarilla volvió a alinearse como socio estable del gobierno de Javier Milei y firmó los dictámenes de las tres iniciativas.

El mismo camino siguieron la UCR y el MID, que junto al PRO conformaron el interbloque “Fuerzas del Cambio”, un armado similar a Cambiemos, aunque con un peso legislativo considerablemente menor al que supo tener en años anteriores. Al esquema de alianzas del oficialismo libertario se sumaron Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

En conjunto, este grupo encabezado por La Libertad Avanza (LLA) aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto 2026 y la norma que establece una, la regla fiscal y monetaria​, mientras que el proyecto de Inocencia Fiscal reunió 44. De las tres iniciativas, la que presenta mayores incertidumbres de cara a la votación es la que fija una regla fiscal rígida con sanciones penales para los funcionarios que incumplan el déficit cero. De convertirse en ley, podría enfrentar planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.

El dictamen oficialista del Presupuesto para el próximo año, que se encamina a su aprobación, mantiene los puntos principales de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa incluye una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Además, incorpora la derogación de leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Discapacidad sancionadas.

El debate por el Presupuesto 2026 y las normas fiscales

Durante el debate del Presupuesto en comisión, presidido por Bertie Benegas Lynch, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, sostuvo: “Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”.

Para el diputado cordobés, el equilibrio fiscal garantiza que el Estado “no gastará más de lo que ingresa” y que el Presupuesto “ordena la vida de todos los argentinos”.

En paralelo, el interbloque Unidos, que sigue la línea de Provincias Unidas, buscaba unificar una postura de abstención. Sin embargo, algunos de sus integrantes provenientes del PRO impulsaban un voto afirmativo, lo que abría la posibilidad de un voto dividido. “Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar”, declaró a Noticias Argentinas un diputado de ese espacio.

En representación de Unidos, Nicolás Massot presentó un dictamen alternativo del Presupuesto que ratifica los fondos de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Discapacidad.

Unión por la Patria (UxP) definió una estrategia para correrse de una actitud de pasividad frente al avance del oficialismo y resolvió presentar contrapropuestas en cada uno de los temas tratados. “No queremos quedarnos solamente en el rechazo. Queremos dejar en evidencia que hay una alternativa a lo que muestra el Gobierno”, afirmó un diputado del principal bloque opositor. Desde el Frente de Izquierda (FIT), Nicolás del Caño rechazó el proyecto al denunciar un “ajuste brutal” y un mayor sometimiento a Estados Unidos.

En relación con la Ley de Compromiso Fiscal, UxP impulsó un dictamen de minoría que incorpora una regla de sostenibilidad de la deuda externa, con límites al endeudamiento en moneda extranjera y regulaciones a los flujos de capitales. La iniciativa, redactada por Itai Hagman, propone un esquema flexible y contracíclico. “La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica”, advirtió el diputado.

Las críticas a la iniciativa libertaria también llegaron desde la Coalición Cívica. Maximiliano Ferraro calificó la propuesta oficial como un “mamarracho jurídico constitucional”, mientras que Romina del Plá, del FIT, sostuvo que el proyecto busca “atar de manos” al Congreso. En ese mismo sentido, los peronistas Germán Martínez y Agustín Rossi cuestionaron el uso discrecional de Aportes del Tesoro Nacional, y la dirigente de izquierda Myriam Bregman definió el plan oficial como un “pacto de coloniaje” con Estados Unidos.

