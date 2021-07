El Gobierno pondrá en marcha el plan para vacunar a jóvenes de entre 12 y 17 años

Fue luego de la aprobación de la EMA el uso de la vacuna Moderna para este grupo. Arrancan primero con quienes tienen comorbilidades Argentina recibió 3.500.000 dosis de este producto.

Los ministros de Salud de todo el país definirán este martes cómo será el plan de vacunación contra el Covid-19 en jóvenes de entre 12 y 17 años. Así lo confirmaron fuentes oficiales luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobara este viernes la vacuna del laboratorio Moderna para esta población.

Según pudo saber Ámbito, el próximo martes, en reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), se definirán los grupos y la estrategia de implementación y formalizarán el inicio de la vacunación para este grupo priorizado en todo el país. Se comenzará a vacunar adolescentes entre 12 y 17 con comorbilidades, población estimada en 900.000 personas.

La autorización de la vacuna Moderna para ese grupo etario por parte de la EMA “posibilita el comienzo en Argentina de la vacunación para jóvenes, adolescentes y niño/as con factores de riesgo”, indicaron fuentes oficiales.

“La decisión de optar por Moderna fue acertada vista la reciente aprobación de la EMA”, indicaron desde el Gobierno a Ámbito y agregaron que la elección de tener en el centro logístico de Andreani durante 7 días las 3.500.000 dosis donadas por EEUU fue la correcta.

Tras la aprobación de la EMA de la vacuna de Moderna contra el virus SARS-CoV-2 para su uso en adolescentes, se tomó la decisión de iniciar el plan en Argentina para jóvenes de entre 12 y 17 años, en primer lugar con comorbilidades, mediante el consenso de las ministras y ministros de todo el país, y la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el Ministerio de Salud. Así se amplió el alcance del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19

Según las proyecciones, la población de 12 a 17 años es de aproximadamente 4,25 millones de adolescentes y se estima que entre el 20 y el 25% puede tener comorbilidades, por lo que se estima una población objetivo inicial de 900.000 adolescentes, siendo necesarias 1.8 millones de dosis para asegurar el esquema completo.

Los factores de riesgo que se evalúa incorporar pertenecen a enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad que se especificarán en la reunión de la próxima semana.

“Esta recomendación es un paso muy importante que en Argentina nos va a permitir vacunar en forma priorizada con esquema completo a jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, que podría alcanzar a 900.000 personas y para lo que se requeriría al menos 1.8 millones de dosis de esta vacuna permitiendo asegurar esquemas completos”, indicó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y agregó que “esto pone en valor la decisión del Gobierno nacional de mantener en reserva las 3.500.000 de vacunas Moderna donadas por los EE.UU”.

La mencionada compañía estadounidense presentó los estudios de Fase III y la documentación requerida para obtener la autorización de emergencia en adolescentes tanto en la EMA como en la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

La vacuna cuenta con ARN mensajero (ARNm), una molécula que lleva instrucciones para producir la proteína Spike presente en el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, con el objetivo de preparar al cuerpo para defenderse en caso de estar en contacto con el virus.

La semana pasada, durante una videoconferencia con autoridades de la cartera sanitaria nacional y los integrantes de la CoNaIn, representantes del laboratorio Moderna presentaron los resultados de sus ensayos clínicos, la efectividad de la vacuna contra las nuevas variantes, la estrategia de refuerzo, y los estudios llevados a cabo en adolescentes. En ese marco, los miembros de la comisión se expresaron positivamente en recomendar el uso de vacunas con plataforma ARNm en personas de 12 a 17 años, priorizando aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo.

La vacuna se ha mostrado como un producto seguro y altamente efectivo para este grupo poblacional, en consonancia con los estudios realizados previamente en adultos. El estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos con más de 3.000 participantes de entre 12 y 17 años.

Con esta decisión Argentina se encuentra entre los pocos países que iniciaron esta estrategia como EEUU, Canadá, China, Chile, Israel, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Rumania, Singapur y Dubái.

El pedido de familias agrupadas en la red “Vacuname Chicos en Riesgo

Este anuncio trajo alivio a familias de distintos puntos del país agrupadas en la red “Vacuname Chicos en Riesgo” que reclamaban que se aprobara el ingreso de vacunas para menores de 18, sobre todo para aquellos que tienen comorbilidades.

En Valle de Uco

En el Valle de Uco, la semana pasada, madres y padres de San Carlos se concentraron en la Terminal de Eugenio Bustos para pedir por la compra de las vacunas elaboradas por el laboratorio estadounidense.

“Los días se nos están yendo y no podemos perder más el tiempo porque los chicos no pueden salir, no pueden ir a las escuelas, no pueden hacer sus terapias, y también están en riesgo con nosotros porque, por ejemplo, yo tengo otro hijo de 18 años que está cursando 5to año y es un riesgo cuando él va a la escuela, ya que puede traer el Covid a casa y pueda infectar a su hermano (…) Nosotros de alguna manera lo estamos exponiendo y no tiene ni una vacuna”, expresó Mariana Salomón a El Cuco Digital, madre de un chico de 16 años con epilepsia refractaria y displacía cortical frontal.