enero 2, 2026

logo el cuco digital
enero 2, 2026

logo el cuco digital

El Gobierno provincial invertirá 16 millones de dólares en una obra para optimizar el riego en San Carlos

El 60% de la obra será reembolsada por Irrigación al Gobierno provincial.

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la asignación de 16.118.241 dólares para la ejecución del proyecto de modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas. Esta inversión, canalizada a través del Decreto 2886, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa ratifica el convenio específico firmado entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación. La partida provendrán del Fondo del Resarcimiento.

La obra está diseñada para transformar estructuralmente la distribución de agua en la región mediante la sustitución del sistema actual por una red de conducción entubada de 32 kilómetros de extensión.

Complementariamente, se contempla la construcción de un reservorio con capacidad para almacenar hasta 110.000 metros cúbicos de agua.

Estas mejoras técnicas tienen como objetivo mitigar las pérdidas por filtración y la acumulación de residuos que afectan el esquema vigente, optimizando la entrega del recurso hídrico de manera más eficiente y oportuna para los regantes.

En términos de impacto social y productivo, el proyecto beneficiará directamente a más de 200 productores locales y cubrirá una superficie superior a las mil hectáreas cultivables.

En el Ejecutivo destacan que la modernización no solo permitirá una mejor conservación del agua en un contexto de escasez hídrica, sino que también generará un ahorro significativo en los costos de mantenimiento y operación para el sector agrícola, potenciando la productividad general de la zona.

Repago de la obra

Respecto al esquema de financiamiento y recupero, el Departamento General de Irrigación, en su rol de organismo subejecutor, deberá reembolsar el 60% de los costos totales de inversión al Gobierno provincial.

Este repago se estructuró en un plazo de 15 años, a través de 30 cuotas semestrales que se calcularán en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para garantizar la sostenibilidad del fondo.

El primer pago comenzará a hacerse efectivo a partir del sexto mes de la recepción provisoria de la obra.

Fuente: Diario Los Andes

