El gobierno provincial negó el posible desalojo de varios cuerpos de Policía en Tunuyán

Mañana 31 de diciembre se cumplen los 60 días después del vencimiento del contrato y se debería abandonar el lugar.

En la actualidad, y desde hace casi tres década, sobre calle Malvinas Argentina y ex Ruta 40, en el departamento de Tunuyán, el Ministerio de Seguridad alquila un terreno donde funcionan varios cuerpo de la Policía de Mendoza: Cuerpos Especiales, la Policía Montada y Bomberos de la Policía.

La situación en los últimos meses se volvió un tanto complicada para ambas partes, ya que los dueños decidieron no renovar el contrato de alquiler, por lo que el pasado mes de octubre finalizó el convenio. A partir de ahí, comenzó el período para la desocupación del inmueble.

“La propiedad ha sido vendida y el contrato de alquiler finalizó el 31 de octubre y todavía no se van y no sabemos cuando desocupan, 60 días antes de que se cumpla la fecha del contrato se los notificó como corresponde de que debían desocupar el lugar”, explicó Daniel Marques, propietario del inmueble, a El Cuco Digital.

Además agregó: “el 31 de diciembre se cumplen los 60 días del vencimiento del contrato y van a ser 120 días de que fueron notificados para desocupar el lugar, ellos ya se deberían haber ido y como no lo han hecho desde nuestra parte ya iniciamos acciones legales”.

Desde el Ministerio de Seguridad, en comunicación con El Cuco Digital, informaron que: “el contrato de alquiler se venció el 31 de octubre y no hubo renovación por una venta del lugar, actualmente estamos trabajando en el acondicionamiento del nuevo lugar donde se mudaran las fuerzas”.

También agregaron que: “desde el Ministerio de Seguridad se fijó como fecha límite para desocupar el lugar el 31 de diciembre, algo que se acordó con ambas parte previamente”.

“Con anterioridad al vencimiento del contrato se comenzó a buscar un sitio que reúna las condiciones para poder alojar a Cuerpos Especiales, Montada y Bomberos de la Policía, ese lugar ya está y se está terminando de acondicionar para hacer el traslado definitivo”, informaron.

De manera extraoficial a El Cuco Digital, informaron que el lugar que se está acondicionando y donde se mudara Cuerpos Especiales, Montada y Bomberos, se ubica sobre calle Bertona frente al hospital Scaravelli.

Foto: El Cuco Digital