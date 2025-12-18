El Gobierno provincial transforma en política de Estado los Senderos de Gran Recorrido de Los Andes

El corredor mendocino, ofrece en 600 kilómetros de montaña, paisajes increíbles y sendas patrimoniales de gran valor.

El programa forma parte del Plan de Gestión Emetur 2024–2027 y se inscribe en las políticas que consolidan a Mendoza como un destino turístico inteligente (DTI), incorporando innovación, tecnología y sostenibilidad para enriquecer la experiencia de los visitantes y fortalecer la competitividad del destino.

Ofrece un corredor de más de 600 kilómetros en la cordillera, donde el verano pasado, en la primera fase, se trabajó en el relevamiento y demarcación del recorrido, integrado por sendas paisajísticas y patrimoniales que unen el área del cerro Aconcagua hacia el norte y el río Barrancas hacia el sur.

Esta traza recorre territorios de gran belleza y difícil accesibilidad, que representan alrededor del 30 % de la superficie provincial, pero también, otros de menor dificultad y de fácil acceso como el Parque de Montaña, en la Ciudad de Mendoza, lo que fomenta un desarrollo turístico sostenible y amplía la oferta para visitantes que buscan experiencias vinculadas al trekking, el senderismo, la naturaleza y la aventura.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, comentó al respecto: “Este programa surge con el objetivo de generar nuevos productos turísticos, en este caso, relacionados con la naturaleza. Si bien hay senderos que requieren de conocimientos de montaña para poderlos recorrer, hay otros más accesibles y de menor dificultad, pero que nos permiten disfrutar de la montaña mendocina”.

“A su vez, Senderos de Gran Recorrido de los Andes se alinea con el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, teniendo en cuenta que muchos de los hitos de la Gesta Libertadora se encuentran en nuestra cordillera y con el Plan Pioneros, que busca fomentar las inversiones en diversos territorios con gran potencial turístico, muchos de ellos también coincidentes con nuestra montaña. Son pasos que nos acercan a los objetivos del PEAM, Plan Estratégico de Alta montaña, que trabajamos con el equipo en la anterior gestión del Gobernador Cornejo», agregó la funcionaria.

En la temporada actual se está llevando a cabo la segunda fase del programa, que incluye relevamientos técnicos en aspectos como arqueología, paleontología, estrategias de comunicación y protocolos de seguridad, además de la elaboración de material cartográfico y trabajo de gobernanza con el Ejército Argentino en custodia de la Estancia Gualtallari, el Campo General Las Heras y el Campo General Alvarado, propiedad del Gobierno nacional.

Finalmente, cabe señalar que el programa se encuentra actualmente en proceso de abordaje de la Manifestación de Impacto Ambiental, conforme con lo requerido por la Unidad de Coordinación Ambiental del Gobierno de Mendoza.

Turismo sostenible, innovación y desarrollo local

El decreto destaca que esta iniciativa se constituye como un instrumento estratégico orientado a diversificar la oferta turística de Mendoza; promover inversiones y proyectos complementarios en el territorio; generar empleo y oportunidades para los habitantes locales; proteger el patrimonio cultural y natural y enriquecer el turismo de naturaleza, aventura y pesca deportiva.

Asimismo, el programa se alinea con los parámetros del Observatorio para el Desarrollo Turístico Sostenible 2030 de Naciones Unidas, priorizando la preservación de los recursos naturales y culturales para las futuras generaciones.

Senderos de Gran Recorrido de los Andes implica un trabajo interinstitucional y multisectorial. El decreto establece que el Emetur será la autoridad de aplicación, trabajando en coordinación con diversos organismos de los gobiernos nacional y provincial, Además, se invita a los municipios a suscribir convenios para integrarse al programa y participar en su desarrollo.

Creación del Manual de Senderismo

A través de la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, se elaborará un Manual de Senderismo, que incluirá principios y antecedentes del producto turístico; criterios para la creación y acondicionamiento de senderos; señalización y estándares de seguridad; gestión y financiamiento, glosarios y referencias técnicas.

Este instrumento será clave para garantizar la calidad y la sostenibilidad de la red de senderos que conforman el producto.

Un producto turístico de valor estratégico para Mendoza

El programa Senderos de Gran Recorrido de los Andes se consolida como una política pública integradora, concebida para fortalecer el posicionamiento de Mendoza como líder nacional en actividades de montaña y senderismo, se genera un producto turístico de alto impacto estratégico, que ampliará las oportunidades de desarrollo, inversión y empleo en el territorio provincial.

La propuesta del Sendero de Gran Recorrido de los Andes surgió hace unos años, luego de que un grupo de andinistas presentó la idea ante el Consejo Económico y Social de la provincia, y fue uno de los ocho proyectos aprobados. Luego, el Gobierno provincial lo tomó como uno de los programas a desarrollar dentro del plan de trabajo.

El Gobierno de Mendoza viene trabajando en el desarrollo integral de un sendero de montaña que recorrerá más de 600 kilómetros, distribuidos en senderos y rutas de enlace paisajístico. Esta propuesta tiene gran valor histórico, arqueológico, deportivo y turístico. Es el primer sendero de gran recorrido de Alta Montaña en Argentina y conecta al Aconcagua con el Paso Pehuenche.

Los municipios que están involucrados son Malargüe, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, Las Heras y la Ciudad de Mendoza en su matriz. Además, el programa permite generar una red de senderos en todo el territorio provincial de distinta envergadura, teniendo en cuenta la metodología que se utiliza mundialmente que homologa senderos de gran recorrido, senderos de pequeño recorrido y senderos locales. Así es como otros municipios se están sumando, como Lavalle y General Alvear.

Este sendero brinda la posibilidad de disfrutar, durante el recorrido, de seis áreas naturales protegidas:

· Parque Provincial Aconcagua.

· Parque Provincial Cordón del Plata.

· Parque Provincial Tupungato.

· Reserva Natural Manzano-Portillo de Piuquenes.

· Reserva Natural Laguna del Diamante.

· Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de caminar entre valles, como el del Tupungato, Alto Valle del Tunuyán, Valle Santa Clara, Valle Portillo Argentino y Valle de la Matancilla. También, el sendero atravesará todas las cuencas hídricas de los ríos Mendoza, Tupungato, Tunuyán, Diamante, Atuel y Grande.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza