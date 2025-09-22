El granizo provocó daños en ajo, vid y frutales: el departamento de San Carlos fue el más afectado 

“La viña estaba recién empezando a brotar y hay daño en la yema”, aseguró un productor.

El granizo que cayó con violencia el pasado sábado en horas de la noche, castigó duramente a varios productores. El departamento de San Carlos fue el punto geográfico más castigado por la tormenta en toda la provincia.

En algunos sectores como el distrito de La Consulta, Villa Chacón, Eugenio Bustos, Capiz, La Cañada, el Capacho y distritos del Sur del departamento, tuvieron hasta 10 centímetros de acumulación de granizo.

Respecto a la producción, a falta de información oficial por parte del Gobierno, algunos productores ya adelantaron al medio El Cuco Digital que han sufrido importantes daños.

“En el caso de la viña, está empezando a brotar y esta piedra ha hecho daño en la yema”, es lamentable, pero esa es la realidad, aseguró un productor.

Por otro lado, productores de ajo de La Cañada y Villa Chacón, indicaron daños en las hojas del cultivo que está a pocas semanas de ser arrancado. “El ajo ya lo tenemos en la última etapa y esta piedra no es buena, ya que en este tipo faltando poco para arrancar es cuando el ajo comienza a desarrollar cuerpo y volumen“, explicó otro productor.

Otros cultivos que sufrieron las condiciones climáticas fueron la ciruela y el durazno, que en algunas variedades ya están florecidos y en otras en plena floración.