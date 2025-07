El hambre no perdona: el Banco de Alimentos del Valle de Uco asiste a unas 10 mil personas por día

“En el último tiempo hemos notado que hay más merenderos en los barrios”, afirmó Dora Salinas, presidenta del Banco de Alimentos en comunicación con El Cuco Digital.

El hambre no da tregua y desde el Banco de Alimentos del Valle de Uco, trabajan sin parar para intentar asistir a niños y familias que están pasando una difícil situación económica y que no tienen para comer.

El Banco de Alimentos del Valle de Uco, funciona desde hace 19 años y actualmente trabaja codo a codo con 50 organizaciones que asisten de forma diaria a 4000 niños que buscan su vaso de leche y plato de comida. Además, de eso se hacían a varios grupos de familias, lo que hace que ese número alcance a casi a 10 mil personas que son asistidas de forma diaria.

“Nosotros actualmente estamos trabajando con 50 organizaciones que están en todo el Valle de Uco y ellos son los que asisten y le entregan los alimentos a los niños y familias todos los días”, comentó, Dora Salinas, presidenta del Banco de Alimentos en comunicación con El Cuco Digital.

Además, agregó: “en este último tiempo hemos notado que se han incrementado mucho el número de niños y familias que asisten a los comedores, también han aparecido más merenderos, a los cuales algunos podemos asistir y otro no”.

“Hasta hace unos meses, estábamos trabajando de forma tranquila, pero en estos momentos estamos al límite, al tener incremento de niños en los comedores, tenemos más demanda de alimentos.”.

“Lamentablemente, no podemos asistir a todos porque no tenemos más alimentos disponibles, nos encantaría poder llegar a todos, pero no podemos cubrir a todos porque no tenemos más disponibilidad”, concluyo Dora Salinas.

El Banco de Alimentos del Valle de Uco, funciona en Finca La Celia y recibe alimentos por donaciones de la comunidad y también de empresas de la zona que realizan su colaboración de forma diaria. Quienes deseen realizar donaciones o sumarse al equipo de trabajo como voluntario, lo pueden hacer comunicándose al número 2622 405105.