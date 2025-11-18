El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

Continúan conectado al respirador y en coma farmacológico.

Jesús Moyano de 37 años, fue golpeado por un grupo de personas a la salida del boliche Colombia, ubicado en calle San Martín, de Colonia Las Rosas, en la madrugada del día domingo.

Leer: https://www.elcucodigital.com/lo-golpearon-salvajemente-y-esta-en-estado-critico-ocurrio-a-la-salida-de-un-boliche-en-tunuyan/

Por la gravedad de sus heridas fue trasladado en ambulancia al hospital Scaravelli, donde se le hicieron los primeros chequeos y al descubrir una lesión en la cabeza fue trasladado al hospital Central, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde el mismo domingo se encuentra en el servicio de terapia intensiva conectado a un respirador artificial y en un coma farmacológico.

Desde El Cuco Digital, se dialogó con la familia de “Kechu” y aseguraron que en el último parte médico que brindó el nosocomio, no se muestra ninguna complicación, no ha presentado fiebre y la zona del cerebro que se encontraba inflamada por el golpe ha comenzado a desinflamar.

“Si esto continúa de esta manera, en las próximas horas los médicos que lo están atendiendo podrían empezar a sacar la sedación para ver si se puede despertar, esperemos que la recuperación siga de esta manera”, concluyó la familia.