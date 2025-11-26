El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

El hecho ocurrió sobre Ruta 40 a la altura de Arroyo Hondo.

El pasado viernes dos personas de 72 y 73 años, viajaban de Norte a Sur, por Ruta 40 y a la altura de Arroyo Hondo, por motivos que hasta el momento son poco claros, el rodado que tiraba una casilla rodante volcó dejando herido a sus dos ocupantes.

Como consecuencia del hecho, tanto el conductor de 72 años y quien viajaba como acompañante, ambos fueron trasladados al hospital Scaravelli.

Ya en el nosocomio, la mujer que viajaba como acompañante fue diagnosticada con traumatismos de cráneo moderado y fractura de miembro superior derecho. Permanece internada en la parte de clínica médica.

Respecto al conductor de 73 años, ingresó al hospital con politraumatismos graves y fractura de clavícula quedando internado en el servicio de terapia intensiva, con un pronóstico reservado hasta el momento.