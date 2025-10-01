Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

octubre 1, 2025

El hospital Las Heras realizará charlas, stand y más para concientizar en el mes contra el Cáncer de Mama

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente y una de las principales causas de muerte oncológica en mujeres. Este mes promueve los tres pilares necesarios para prevenirlo: la detección temprana, el tratamiento personalizado y el apoyo integral.

Este mes de octubre se concientiza sobre el cáncer de mama con el objetivo de mejorar la atención y dar a conocer la importancia de la detección temprana. Por eso, el Hospital General Las Heras, del departamento de Tupungato, llevará a cabo diversas actividades, entre ellas charlas y stands con profesionales.

La apertura será este miércoles a partir de las 09:00 horas en la plaza departamental, con entrega de folletería, charlas y stands informativos. El lunes 6 de octubre, a las 09:00 horas, las actividades se desarrollarán en las inmediaciones del nosocomio, con charlas y mamografías a demanda; a las 11:00 horas se realizará un taller de automaquillaje a cargo de una profesional estética. Además, los días jueves 16 y 30 de octubre se instalarán stands con folletería y charlas informativas.

Más información

